RustDesk er en open source fjernskrivebordsplatform bygget i Rust, der leverer et selvhostet alternativ til TeamViewer og AnyDesk uden brugsgrænser, brugerbegrænsninger eller tilbagevendende licensomkostninger. Den implementerer to serverkomponenter — hbbs til forbindelsesstyring og hbbr til relæ — hvilket muliggør direkte peer-to-peer-forbindelser med automatisk fallback, når firewalls forhindrer direkte routing.

Selvhosting af RustDesk-serveren betyder, at dine fjernadgangssessioner aldrig dirigeres gennem tredjeparts-infrastruktur. Krypteringsnøgler, forbindelseslogfiler og adgangspolitikker forbliver under din kontrol, hvilket gør det velegnet til IT-teams med strenge overholdelseskrav.