Installer RustDesk med enkeltklikinstallation
Open source fjernskrivebordsserver, der giver dig fuld kontrol over sikker fjernadgang uden abonnementsgebyrer eller datarouting gennem tredjeparter.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med RustDesk
RustDesk er en open source fjernskrivebordsplatform bygget i Rust, der leverer et selvhostet alternativ til TeamViewer og AnyDesk uden brugsgrænser, brugerbegrænsninger eller tilbagevendende licensomkostninger. Den implementerer to serverkomponenter — hbbs til forbindelsesstyring og hbbr til relæ — hvilket muliggør direkte peer-to-peer-forbindelser med automatisk fallback, når firewalls forhindrer direkte routing.
Selvhosting af RustDesk-serveren betyder, at dine fjernadgangssessioner aldrig dirigeres gennem tredjeparts-infrastruktur. Krypteringsnøgler, forbindelseslogfiler og adgangspolitikker forbliver under din kontrol, hvilket gør det velegnet til IT-teams med strenge overholdelseskrav.
Vigtige funktioner i RustDesk
Ingen abonnementsgebyrer
Eliminerer licensomkostninger pr. bruger, som er typiske for kommercielle fjernskrivebordsløsninger, hvilket gør det økonomisk for voksende teams.
Ende-til-ende-kryptering
Alle fjernsessioner er krypterede, med kryptografiske nøgler lagret på din egen server i stedet for hos en kommerciel udbyder.
Tværplatformsklienter
Klientapps er tilgængelige til Windows, macOS, Linux, Android og iOS, hvilket muliggør fjernadgang fra stort set enhver enhed.
P2P med Relay Fallback
Opretter direkte peer-to-peer-forbindelser for den bedste ydeevne, falder automatisk tilbage til relæ, når NAT eller firewalls griber ind.
Uovervåget adgang
Understøtter uovervågede fjernsessioner til serveradministration og vedligeholdelse uden for åbningstid, uden at kræve, at nogen er ved fjernmaskinen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre RustDesk
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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