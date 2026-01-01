BunkerM pakker Eclipse Mosquitto med et komplet administrationsdashboard i en enkelt container, så du får en produktionsklar MQTT-broker uden manuelt at redigere konfigurationsfiler eller installere en separat brugergrænseflade. Den medfølgende webgrænseflade håndterer dynamisk sikkerhed, klient- og rolle-ACL'er, live emneudforskning og beskedhistorik med genafspilning — alt understøttet af et lokalt SQLite-lager, der fanger hver udgivet besked.

Selv-hosting af BunkerM på din egen VPS holder enhedstelemetri, ACL-regler og historiske beskeder på infrastruktur, du kontrollerer, med ubegrænsede klienter og ingen gebyrer pr. besked. Billedet indeholder en statistisk anomalidetektor og en lokal automatiseringsmotor til cron-baserede udgivelser og betingelsesbaserede overvågere, alt kørende inde i containeren uden cloud-afhængighed.