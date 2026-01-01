Installer BunkerM med enkeltklikinstallation.
Alt-i-én Eclipse Mosquitto MQTT-broker med et webdashboard, ACL-styring og liveovervågning.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med BunkerM
BunkerM pakker Eclipse Mosquitto med et komplet administrationsdashboard i en enkelt container, så du får en produktionsklar MQTT-broker uden manuelt at redigere konfigurationsfiler eller installere en separat brugergrænseflade. Den medfølgende webgrænseflade håndterer dynamisk sikkerhed, klient- og rolle-ACL'er, live emneudforskning og beskedhistorik med genafspilning — alt understøttet af et lokalt SQLite-lager, der fanger hver udgivet besked.
Selv-hosting af BunkerM på din egen VPS holder enhedstelemetri, ACL-regler og historiske beskeder på infrastruktur, du kontrollerer, med ubegrænsede klienter og ingen gebyrer pr. besked. Billedet indeholder en statistisk anomalidetektor og en lokal automatiseringsmotor til cron-baserede udgivelser og betingelsesbaserede overvågere, alt kørende inde i containeren uden cloud-afhængighed.
Vigtige funktioner i BunkerM
Mosquitto med web UI
Leverer Eclipse Mosquitto og et komplet administrationsdashboard i én container, med MQTT 3.1.1 og MQTT 5 understøttelse som standard.
Dynamisk ACL-editor
Opret klienter, roller og grupper med finkornede publicerings- og abonnementsregler fra browseren, med JSON-eksport og -import til sikkerhedskopier.
MQTT explorer
Gennemse det live emnetræ, inspicer gemte payloads med QoS-metadata, og udgiv beskeder direkte fra dashboardet.
Beskedhistorik og genafspilning
Hver offentliggjort besked gemmes i et lokalt SQLite-lager med emnefiltre, fritekstsøgning og en ét-klik genafspilningshandling.
Smart anomalidetektion
En lokal statistikmotor overvåger udgivelsesrater og emnebaselinjer og udløser alarmer ved spidser, afvigelser og uventet stilhed.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre BunkerM
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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