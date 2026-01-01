Installer Domain Locker med ét-klik-installation
Open source-platform til overvågning og administration af domæneporteføljer med automatiseret DNS-, SSL- og WHOIS-sporing.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Domain Locker
Domain Locker er en selvhostet platform bygget til udviklere, virksomheder og IT-professionelle, der administrerer flere domænenavne på tværs af registratorer. Den indsamler automatisk DNS-poster, SSL-certifikatdetaljer, WHOIS-data, underdomæner og IP-adresseinformation for hvert domæne i din portefølje, hvilket giver dig ét sted at spore domænesundhed og -historik.
Advarselsintegrationer – herunder e-mail, webhooks, Telegram og Signal – giver dig besked om kommende udløb, DNS-ændringer og sikkerhedsanomalier, før de bliver til hændelser. Interaktive analyser og omkostningssporing afrunder funktionssættet, hvilket gør Domain Locker til et komplet driftsværktøj for enhver, der tager deres domæneaktiver alvorligt. Selvhosting holder alle disse følsomme registrator- og DNS-data fuldt ud under din kontrol.
Vigtige funktioner i Domain Locker
Automatiseret domæneovervågning
Indsamler løbende DNS-poster, SSL-certifikater, WHOIS-data og underdomæneinformation, så du altid har et opdateret overblik over hvert domæne.
Udløbs- og ændringsadvarsler
Sender notifikationer via e-mail, webhooks, Telegram eller Signal, når et domæne nærmer sig udløb, eller en DNS-post ændres uventet.
Sikkerhedsrevision
Analyserer domænekonfigurationer for fejlkonfigurationer og foreslår konkrete forbedringer for at styrke din DNS- og certifikatopsætning.
Analyse og historik
Interaktive diagrammer og tidslinjer viser, hvordan domænekonfigurationer og ydeevne har udviklet sig over tid for nemmere fejlfinding.
Omkostnings- og aktivsporing
Registrerer købspriser, fornyelsesomkostninger og estimerede markedsværdier, så du kan administrere domæneporteføljer som finansielle aktiver.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Domain Locker
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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