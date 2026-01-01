Domain Locker er en selvhostet platform bygget til udviklere, virksomheder og IT-professionelle, der administrerer flere domænenavne på tværs af registratorer. Den indsamler automatisk DNS-poster, SSL-certifikatdetaljer, WHOIS-data, underdomæner og IP-adresseinformation for hvert domæne i din portefølje, hvilket giver dig ét sted at spore domænesundhed og -historik.

Advarselsintegrationer – herunder e-mail, webhooks, Telegram og Signal – giver dig besked om kommende udløb, DNS-ændringer og sikkerhedsanomalier, før de bliver til hændelser. Interaktive analyser og omkostningssporing afrunder funktionssættet, hvilket gør Domain Locker til et komplet driftsværktøj for enhver, der tager deres domæneaktiver alvorligt. Selvhosting holder alle disse følsomme registrator- og DNS-data fuldt ud under din kontrol.