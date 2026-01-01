Implementer DDNS Updater med et-klik-installation
Letvægts selvhostet dynamisk DNS-opdatering, der holder A- og AAAA-poster synkroniseret på tværs af 40+ DNS-udbydere.
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Hvad du kan bygge med DDNS Updater
DDNS Updater er en open source Go-tjeneste, der holder DNS A- og AAAA-poster peget mod den rigtige IP på tværs af mere end 40 DNS-udbydere — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains og mange flere — fra en enkelt konfigurationsfil. Den kører som en hovedløs agent, der kun kræver udgående forbindelse, med status synlig via containerlogs eller et indbygget HTTP-dashboard, der er tilgængeligt via SSH-port-forward, når du ønsker en browservisning.
At selv-hoste DDNS Updater på din egen VPS giver dig en stabil, altid-aktiv agent, der kan opdatere DNS-poster til hjemmeroutere, IoT-gateways, sekundære servere eller ethvert andet endepunkt, hvis offentlige IP ændres. Udbyderlegitimationsoplysninger og opdateringslogik forbliver inden for din infrastruktur, og én instans kan administrere poster, der dækker flere domæner og udbydere parallelt.
Vigtige funktioner i DDNS Updater
40+ DNS-udbydere
Opdater poster på Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric og snesevis flere fra en enkelt instans.
Periodiske kontroller
Konfigurerbart pollinginterval med afkølingsperioder, så den offentlige IP hentes, og poster opdateres kun, når det faktisk er nødvendigt.
IPv4 og IPv6
Sporer både A- og AAAA-poster samtidigt, med elegant fallback når kun én adressefamilie er tilgængelig på opstrømsforbindelsen.
Indbygget statusdashboard
Lokalt, skrivebeskyttet dashboard viser aktuel poststatus, seneste opdateringstidspunkt, observeret IP og fejl pr. post, når der opnås adgang via en SSH-portviderestilling.
Multiudbyder IP-hentning
Offentlig IP løses ved at kombinere flere HTTP- og DNS-baserede udbydere, så en enkelt opstrømsafbrydelse ikke blokerer alle opdateringer.
Notifikationer via shoutrrr
Valgfri shoutrrrintegration sender advarsler til Discord, Slack, Telegram eller e-mail, når en opdatering mislykkes, eller en IP-ændring registreres.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre DDNS Updater
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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