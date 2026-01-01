Atlas CMMS er et selvhostet Computerized Maintenance Management System (CMMS), der er bygget til faciliteter, produktion, sundhedspleje, hotel- og restaurationsbranchen samt forsyningsselskaber. Det centraliserer arbejdsordrer, tidsplaner for forebyggende vedligeholdelse, udstyrsregistre, reservedelslager og serviceanmodninger, så teknikere og ledere deler én sandhedskilde i stedet for at jonglere med regneark, papirlogbøger og e-mailtråde.

Selvhosting på din egen VPS holder følsomme aktivdata, teknikerregistre og vedligeholdelseshistorik under din fulde kontrol, uden brugerbaserede gebyrer og uden leverandørlåsning. Spring Boot driver backend, React driver webappen, og en ledsagende mobilapp lader felttteknikere arbejde offline og synkronisere, når forbindelsen er genoprettet.