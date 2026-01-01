Udrul Atlas CMMS med ét-klik-installation
Open source vedligeholdelsesstyringsplatform til arbejdsordrer, aktiver og forebyggende planlægning i stor skala.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Atlas CMMS
Atlas CMMS er et selvhostet Computerized Maintenance Management System (CMMS), der er bygget til faciliteter, produktion, sundhedspleje, hotel- og restaurationsbranchen samt forsyningsselskaber. Det centraliserer arbejdsordrer, tidsplaner for forebyggende vedligeholdelse, udstyrsregistre, reservedelslager og serviceanmodninger, så teknikere og ledere deler én sandhedskilde i stedet for at jonglere med regneark, papirlogbøger og e-mailtråde.
Selvhosting på din egen VPS holder følsomme aktivdata, teknikerregistre og vedligeholdelseshistorik under din fulde kontrol, uden brugerbaserede gebyrer og uden leverandørlåsning. Spring Boot driver backend, React driver webappen, og en ledsagende mobilapp lader felttteknikere arbejde offline og synkronisere, når forbindelsen er genoprettet.
Vigtige funktioner i Atlas CMMS
Arbejdsordrestyring
Opret, tildel og spor arbejdsordrer med prioriteter, tidsregistreringer, vedhæftede filer og fuld historik for hvert job og hver tekniker.
Forebyggende vedligeholdelse
Planlæg gentagne inspektioner og automatiser arbejdsordreoprettelse ud fra triggere baseret på måleraflæsninger, tidsintervaller eller aktivitetshændelser.
Aktiv- og lagersporing
Katalogiser udstyr med nedetidsmålinger, vedligeholdelsesomkostninger og reservedelslager med lageradvarsler samt automatiserede indkøbsordrer.
Mobil feltapp
Native iOS- og Android-apps giver teknikere mulighed for at scanne QR-koder, registrere tid, tage billeder og udføre arbejdsordrer direkte på stedet.
Rapportering og analyser
Indbyggede dashboards dækker overholdelse af arbejdsordrer, udstyrspålidelighed, nedetidstendenser, arbejdskraftudnyttelse og omkostningsanalyse.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Atlas CMMS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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