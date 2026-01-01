Chroma er en open source-embedding-database, der er formålsbygget til AI-applikationer, som skal gemme, indeksere og forespørge højdimensionelle vektorembeddings. Den integreres nativt med LangChain, LlamaIndex og OpenAI SDK'en, hvilket gør den til den hurtigste måde at tilføje semantisk søgning og retrieval-augmented generation (RAG)-funktioner til enhver applikation uden at bygge tilpasset vektorinfrastruktur.

Selv-hosting af Chroma på din VPS holder dine embeddings, dokumentdata og forespørgselsmønstre under din kontrol, uden pris pr. forespørgsel og med fleksibiliteten til at justere ressourcer, efterhånden som din samling skalerer.