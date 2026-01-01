Implementer Chroma med enkeltklikinstallation.
Open source-vektordatabase til AI-applikationer, semantisk søgning og pipelines til retrieval-augmented generation.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Chroma
Chroma er en open source-embedding-database, der er formålsbygget til AI-applikationer, som skal gemme, indeksere og forespørge højdimensionelle vektorembeddings. Den integreres nativt med LangChain, LlamaIndex og OpenAI SDK'en, hvilket gør den til den hurtigste måde at tilføje semantisk søgning og retrieval-augmented generation (RAG)-funktioner til enhver applikation uden at bygge tilpasset vektorinfrastruktur.
Selv-hosting af Chroma på din VPS holder dine embeddings, dokumentdata og forespørgselsmønstre under din kontrol, uden pris pr. forespørgsel og med fleksibiliteten til at justere ressourcer, efterhånden som din samling skalerer.
Vigtige funktioner i Chroma
RAG-pipeline klar
Designet som hentningslaget til LLM-applikationer, så du kan forankre modelsvar i dine egne dokumenter med minimalt integrationsarbejde.
Rammeværksintegrationer
Indbygget understøttelse af LangChain, LlamaIndex og OpenAI SDK'et betyder, at din eksisterende AI-kode forbinder til Chroma med blot et par linjers konfiguration.
Metadatafiltrering
Kombiner vektorsammenligningssøgning med strukturerede metadatafiltre for at indsnævre resultaterne efter dato, kategori eller et hvilket som helst brugerdefineret attribut uden efterbehandling.
Flere Afstandsmetrikker
Vælg cosinuslighed, L2-afstand eller indre produkt pr. samling for at matche den metrik, din embedding-model er trænet med, for at opnå nøjagtige resultater.
Vedvarende lagring
Indlejringer og indekser overlever genstarter og opdateringer, så din vidensbase forbliver intakt uden at genindlæse dokumenter efter hver implementeringsændring.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Chroma
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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