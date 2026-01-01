Razzia er en open source, selvhostet quizplatform i realtid, designet til livebegivenheder, teambegivenheder og klassesessioner. En vært opretter et spillerum via det adgangskodebeskyttede manager-dashboard, deler rumkoden med deltagerne og styrer quizens tempo – alt sammen kørende i enhver moderne browser uden krav om app-download fra deltagerne.

Selvhosting af Razzia på din egen VPS holder dit quizindhold og deltagerdata private, uden gebyrer pr. spil eller afhængighed af en tredjepartstjeneste. Den letvægts enkelt-container-implementering gør det praktisk til både ad hoc-begivenheder og regelmæssige, tilbagevendende teamaktiviteter.