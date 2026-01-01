Udrul Razzia med enkeltklikinstallation.
Selvhostet realtids quizplatform til afholdelse af multiplayer quiz-begivenheder fra din egen VPS.
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Hvad du kan bygge med Razzia
Razzia er en open source, selvhostet quizplatform i realtid, designet til livebegivenheder, teambegivenheder og klassesessioner. En vært opretter et spillerum via det adgangskodebeskyttede manager-dashboard, deler rumkoden med deltagerne og styrer quizens tempo – alt sammen kørende i enhver moderne browser uden krav om app-download fra deltagerne.
Selvhosting af Razzia på din egen VPS holder dit quizindhold og deltagerdata private, uden gebyrer pr. spil eller afhængighed af en tredjepartstjeneste. Den letvægts enkelt-container-implementering gør det praktisk til både ad hoc-begivenheder og regelmæssige, tilbagevendende teamaktiviteter.
Vigtige funktioner i Razzia
Realtidsmultiplayer
WebSocket-drevet live-spil leverer spørgsmål og resultater til alle deltagere samtidig uden mærkbar forsinkelse, selv på tværs af forskellige netværk.
Ingen app påkrævet
Deltagere tilmelder sig øjeblikkeligt via enhver moderne browser ved hjælp af en rumkode – ingen konto, ingen installation og ingen friktion ved tilmelding, før quizzen starter.
Managerdashboard
Den adgangskodebeskyttede /manager-grænseflade giver værten fuld kontrol over spilforløbet – start, fremfør og afslut runder i deres eget tempo.
Tilpasset quizindhold
Definer quizzer som JSON-filer gemt på din server, hvilket giver dig fuldt ejerskab over spørgsmål, svar og scoring uden nogen form for vendor lock-in.
Samtidige rum
Kør flere uafhængige spillerum fra en enkelt instans, så en enkelt udrulning kan betjene flere hold eller sessioner på samme tid.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Razzia
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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