Anki Sync Server Enhanced er et produktionsklart Docker-image, der hoster den officielle Anki-synkroniseringsprotokol på din egen VPS, så du kan synkronisere flashcard-sæt på tværs af desktop, AnkiDroid og AnkiMobile uden at være afhængig af AnkiWeb. Det er bygget fra den officielle Anki-kilde og sporer automatisk hver upstream-udgivelse.

Selv-hosting holder hvert kort, gennemgangshistorik og mediefil under din kontrol. Understøttelse af flere brugere, planlagte sikkerhedskopier med valgfri S3-upload, Prometheus-målinger, fail2ban, hastighedsbegrænsning og et statusdashboard leveres i en enkelt container — ingen separat database eller eksterne tjenester påkrævet.