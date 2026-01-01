Udrul Anki Sync Server Enhanced med et-klik-installation.
Selvhostet Anki synkroniseringsserver med flerbrugerkonti, automatiske sikkerhedskopier og et indbygget webdashboard.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced er et produktionsklart Docker-image, der hoster den officielle Anki-synkroniseringsprotokol på din egen VPS, så du kan synkronisere flashcard-sæt på tværs af desktop, AnkiDroid og AnkiMobile uden at være afhængig af AnkiWeb. Det er bygget fra den officielle Anki-kilde og sporer automatisk hver upstream-udgivelse.
Selv-hosting holder hvert kort, gennemgangshistorik og mediefil under din kontrol. Understøttelse af flere brugere, planlagte sikkerhedskopier med valgfri S3-upload, Prometheus-målinger, fail2ban, hastighedsbegrænsning og et statusdashboard leveres i en enkelt container — ingen separat database eller eksterne tjenester påkrævet.
Vigtige funktioner i Anki Sync Server Enhanced
Multi-brugersynkronisering
Host op til 99 uafhængige elever på én VPS, hver med deres egne legitimationsoplysninger og isoleret samlingslager.
Automatiserede sikkerhedskopier
Daglige arkiver af hele samlingen med konfigurerbar opbevaring og valgfri S3-, MinIO- eller Garage-upload til eksterne kopier.
Indbygget dashboard
Webgrænsefladen viser serverstatus, dataforbrug pr. bruger, seneste synkroniseringstidspunkter, sikkerhedskopieringshistorik og aktive logfiler med et overblik.
Prometheusmetrikker
Viser synkroniseringsoperationer, godkendelsessuccesrater, datamængde og oppetid for Grafana-dashboards og alarmeringspipelines.
Hærdet sikkerhed
Fail2ban-integration, hastighedsbegrænsning af anmodninger og understøttelse af hash-adgangskoder beskytter dit slutpunkt mod brute-force-angreb.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Anki Sync Server Enhanced
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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