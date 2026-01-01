Defguard er en virksomhedsklar zero-trust adgangsstyringsplatform bygget op omkring WireGuard, den eneste løsning, der tilføjer ægte multifaktorautentificering direkte til VPN-tunnelen i stedet for at pakke en separat applikationsgateway omkring den. Kernekkomponenten, der er bundtet i denne skabelon, kører administrationswebgrænsefladen, OpenID Connect identitetsudbyder, brugerregistrering, ACL-konfiguration og gRPC-kontrolplanet, der driver fjern-gateways og desktopklienter.

Selv-hosting af Defguard på din egen VPS holder brugermapper, hardwarenøgler, revisionslogfiler og OpenID-signeringsnøgler fuldstændigt under din kontrol. Tilføj Defguard gateway-noder hvor som helst på dit netværk for at afslutte WireGuard-tunneler, mens kernen forbliver den eneste sandhedskilde for identitet, enheder og adgangspolitikker.