Udrul Defguard med et-klik-installation.
Open source zero-trust adgangsstyring med indbygget WireGuard flerfaktorautentificering og indbygget OpenID Connect.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Defguard
Defguard er en virksomhedsklar zero-trust adgangsstyringsplatform bygget op omkring WireGuard, den eneste løsning, der tilføjer ægte multifaktorautentificering direkte til VPN-tunnelen i stedet for at pakke en separat applikationsgateway omkring den. Kernekkomponenten, der er bundtet i denne skabelon, kører administrationswebgrænsefladen, OpenID Connect identitetsudbyder, brugerregistrering, ACL-konfiguration og gRPC-kontrolplanet, der driver fjern-gateways og desktopklienter.
Selv-hosting af Defguard på din egen VPS holder brugermapper, hardwarenøgler, revisionslogfiler og OpenID-signeringsnøgler fuldstændigt under din kontrol. Tilføj Defguard gateway-noder hvor som helst på dit netværk for at afslutte WireGuard-tunneler, mens kernen forbliver den eneste sandhedskilde for identitet, enheder og adgangspolitikker.
Vigtige funktioner i Defguard
WireGuard med MFA
Håndhæv TOTP, e-mail eller hardwarenøgle som anden faktor direkte på hver WireGuard-forbindelse i stedet for at forlade dig på en separat adgangs-gateway.
Indbygget OpenID Connect
Integreret OIDC identitetsudbyder lader Defguard udstede SSO-tokens til dine andre applikationer uden at implementere Keycloak eller en tredjeparts IdP.
Fjernbrugertilmelding
Introducer nye brugere med et guidet tilmeldingsflow, der indstiller adgangskoder, klargør enheder og konfigurerer desktopklienten automatisk.
ACL'er og firewallregler
Definer netværkssegmentering og adgangspolitikker pr. bruger, der propagerer til Linux- og FreeBSD/OPNsense-gateways i realtid.
LDAP og AD-synkronisering
Tovejs-synkronisering med Active Directory og LDAP sikrer, at brugere, grupper og gruppemedlemskaber er konsistente på tværs af systemer.
YubiKey provisionering
Klargør Yubico hardwarenøgler til SSH, GPG og OpenPGP direkte fra Defguard administrationskonsollen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Defguard
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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