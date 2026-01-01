Installer CommaFeed med et-klik-installation.
Selvhostet personlig RSS-læser inspireret af Google Reader, med tastaturgenveje, mobilapps og et rent tre-ruders layout.
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Hvad du kan bygge med CommaFeed
CommaFeed er en hurtig, letvægts personlig RSS-læser, der udtrykkeligt er modelleret efter den originale Google Reader-brugerflade — tre-rude-layout, tastaturgenveje, øjeblikkelig feed-markering, OPML-import/eksport og et fokus på hastighed frem for funktions-overflod. Den er skrevet i Java/Quarkus, kører som en enkelt selvstændig binær fil og gemmer alt i en indlejret H2-database, så hele implementeringen er én container plus én volumen.
Selv-hosting af CommaFeed på din VPS holder dine abonnementer, læsestatus og stjernemarkerede artikler på infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for at overdrage dem til en SaaS-feedlæser. Native Android- og iOS-apps forbinder direkte til din instans via API'et, OPML lader dig migrere frit mellem feedlæsere, og den indbyggede planlægger opdaterer feeds i baggrunden uden eksterne arbejdere.
Vigtige funktioner i CommaFeed
Google Reader UI
Tre-ruders layout med feedliste, postliste og læsevisning – plus fulde tastaturgenveje (j/k/v/m) til hurtig navigation, som erfarne RSS-brugere øjeblikkeligt genkender.
OPML import/eksport
Migrer dine abonnementer ind og ud via standard OPML, så du bevarer ejerskabet over dine læsevaner og kan skifte læsere når som helst.
Native mobilapps
Gratis Android- og iOS-ledsagerapps forbinder til din selvhostede instans via API'en til læsning på farten uden at eksponere data til en tredjepart.
Indlejret H2-database
Enkeltfils H2-database kræver ingen separat databaseserver – sikkerhedskopier din database ved at kopiere én mappe, gendan ved at lægge den tilbage.
Baggrundsfeedopdatering
Indbygget planlægger opdaterer tusindvis af feeds i baggrunden med adaptive intervaller, ingen Celery eller eksterne arbejdere påkrævet.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre CommaFeed
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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