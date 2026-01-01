Op til 70% rabat på CommaFeed

Installer CommaFeed med et-klik-installation.

Selvhostet personlig RSS-læser inspireret af Google Reader, med tastaturgenveje, mobilapps og et rent tre-ruders layout.

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AI-administreret VPS
40,99  kr. /md.
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Installer CommaFeed med et-klik-installation.

Vælg en VPS-pakke til CommaFeed

69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med CommaFeed

CommaFeed er en hurtig, letvægts personlig RSS-læser, der udtrykkeligt er modelleret efter den originale Google Reader-brugerflade — tre-rude-layout, tastaturgenveje, øjeblikkelig feed-markering, OPML-import/eksport og et fokus på hastighed frem for funktions-overflod. Den er skrevet i Java/Quarkus, kører som en enkelt selvstændig binær fil og gemmer alt i en indlejret H2-database, så hele implementeringen er én container plus én volumen.

Selv-hosting af CommaFeed på din VPS holder dine abonnementer, læsestatus og stjernemarkerede artikler på infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for at overdrage dem til en SaaS-feedlæser. Native Android- og iOS-apps forbinder direkte til din instans via API'et, OPML lader dig migrere frit mellem feedlæsere, og den indbyggede planlægger opdaterer feeds i baggrunden uden eksterne arbejdere.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i CommaFeed

Google Reader UI

Tre-ruders layout med feedliste, postliste og læsevisning – plus fulde tastaturgenveje (j/k/v/m) til hurtig navigation, som erfarne RSS-brugere øjeblikkeligt genkender.

OPML import/eksport

Migrer dine abonnementer ind og ud via standard OPML, så du bevarer ejerskabet over dine læsevaner og kan skifte læsere når som helst.

Native mobilapps

Gratis Android- og iOS-ledsagerapps forbinder til din selvhostede instans via API'en til læsning på farten uden at eksponere data til en tredjepart.

Indlejret H2-database

Enkeltfils H2-database kræver ingen separat databaseserver – sikkerhedskopier din database ved at kopiere én mappe, gendan ved at lægge den tilbage.

Baggrundsfeedopdatering

Indbygget planlægger opdaterer tusindvis af feeds i baggrunden med adaptive intervaller, ingen Celery eller eksterne arbejdere påkrævet.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre CommaFeed

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

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