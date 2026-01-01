CommaFeed er en hurtig, letvægts personlig RSS-læser, der udtrykkeligt er modelleret efter den originale Google Reader-brugerflade — tre-rude-layout, tastaturgenveje, øjeblikkelig feed-markering, OPML-import/eksport og et fokus på hastighed frem for funktions-overflod. Den er skrevet i Java/Quarkus, kører som en enkelt selvstændig binær fil og gemmer alt i en indlejret H2-database, så hele implementeringen er én container plus én volumen.

Selv-hosting af CommaFeed på din VPS holder dine abonnementer, læsestatus og stjernemarkerede artikler på infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for at overdrage dem til en SaaS-feedlæser. Native Android- og iOS-apps forbinder direkte til din instans via API'et, OPML lader dig migrere frit mellem feedlæsere, og den indbyggede planlægger opdaterer feeds i baggrunden uden eksterne arbejdere.