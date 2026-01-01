Implementer Nexus Repository Manager med étklikinstallation
Universel artefaktlageradministrator, der understøtter Maven, npm, Docker, PyPI og mere.
Vælg en VPS-pakke til Nexus Repository Manager
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Nexus Repository Manager
Sonatype Nexus Repository Manager er branchestandard-artefaktlageret til lagring, organisering og distribution af build-artefakter på tværs af alle større pakkeformater. Den fungerer som en universel proxy-cache for Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub og snesevis af andre registre, hvilket dramatisk reducerer eksterne downloads og fremskynder builds.
Selv-hosting af Nexus på din egen VPS giver dig fuld kontrol over artefaktlagring, adgangspolitikker og sikkerhedsscanning. Teams får en enkelt kilde til sandhed for alle afhængigheder — offentlige og private — uden prisfastsættelse pr. bruger eller cloud-lagringsgrænser.
Vigtige funktioner i Nexus Repository Manager
Universel formatunderstøttelse
Host og proxy Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go og mange flere formater fra en enkelt instans.
Proxy og cache
Cache eksterne artefakter lokalt, så builds aldrig fejler, fordi et upstreamregister er langsomt eller utilgængeligt.
Private lagre
Udgiv proprietære biblioteker og Docker-images til private hostede repositories med finkornet adgangskontrol.
Komponentsøgning
Fuldtekstsøgning på tværs af alle repositories giver udviklere mulighed for hurtigt at finde specifikke artefaktversioner og deres metadata.
Rollebaseret adgang
Definer detaljerede rettigheder pr. lager, så teams kun ser og udgiver til de lagre, de ejer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Nexus Repository Manager
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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