Sonatype Nexus Repository Manager er branchestandard-artefaktlageret til lagring, organisering og distribution af build-artefakter på tværs af alle større pakkeformater. Den fungerer som en universel proxy-cache for Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub og snesevis af andre registre, hvilket dramatisk reducerer eksterne downloads og fremskynder builds.

Selv-hosting af Nexus på din egen VPS giver dig fuld kontrol over artefaktlagring, adgangspolitikker og sikkerhedsscanning. Teams får en enkelt kilde til sandhed for alle afhængigheder — offentlige og private — uden prisfastsættelse pr. bruger eller cloud-lagringsgrænser.