Wallabag er en selvhostet læs-senere-applikation, der gemmer webartikler og fjerner annoncer, navigation og rod, og præsenterer kun tekst og billeder for en ren, fokuseret læseoplevelse. Den fungerer som et privat alternativ til Pocket og Instapaper med fuld offlineunderstøttelse.

At selvhoste Wallabag på en VPS betyder, at din læseliste og dit artikelarkiv gemmes på din egen infrastruktur uden tredjepartsadgang. Browserudvidelser til Chrome og Firefox gør det muligt at gemme artikler med ét klik, mens mobilapps til iOS og Android muliggør offline læsning på farten. Import fra Pocket og Instapaper gør migrering ligetil.