Installer Wallabag med enkeltklikinstallation
Selvhostet læs-senere-tjeneste, der gemmer og renser webartikler til distraktionsfri offline-læsning.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Wallabag
Wallabag er en selvhostet læs-senere-applikation, der gemmer webartikler og fjerner annoncer, navigation og rod, og præsenterer kun tekst og billeder for en ren, fokuseret læseoplevelse. Den fungerer som et privat alternativ til Pocket og Instapaper med fuld offlineunderstøttelse.
At selvhoste Wallabag på en VPS betyder, at din læseliste og dit artikelarkiv gemmes på din egen infrastruktur uden tredjepartsadgang. Browserudvidelser til Chrome og Firefox gør det muligt at gemme artikler med ét klik, mens mobilapps til iOS og Android muliggør offline læsning på farten. Import fra Pocket og Instapaper gør migrering ligetil.
Vigtige funktioner i Wallabag
Ren artikellæsning
Wallabag udtrækker artikelindhold og fjerner annoncer, navigation og forstyrrelser for en ren, fokuseret læseoplevelse.
Offlineadgang
Gemte artikler synkroniseres med mobilapps til iOS og Android, hvilket muliggør læsning uden internetforbindelse.
Browserudvidelser
Gem artikler fra Chrome og Firefox med et enkelt klik ved hjælp af den officielle Wallabag browserudvidelse.
Tagging og søgning
Organiser gemte artikler med tags, og find alt øjeblikkeligt ved hjælp af fuldtekstsøgning på tværs af hele dit læsearkiv.
Importer fra Pocket
Migrer din eksisterende læseliste fra Pocket eller Instapaper til Wallabag uden at miste gemte artikler.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Wallabag
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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