Apache Superset er en virksomhedsklar forretningsintelligensplatform, der gør dataudforskning tilgængelig for brugere på alle tekniske niveauer. Analytikere får en kodefri træk-og-slip-grænseflade til opbygning af diagrammer og dashboards, mens ingeniører får SQL Lab — et fuldt udstyret SQL IDE med forespørgselshistorik, gemte forespørgsler og resultateksport. Superset opretter forbindelse til over 40 SQL-databaser og datalagre via SQLAlchemy, hvilket giver et samlet analyselag på tværs af hele din datastak.

Selv-hosting af Superset på din VPS betyder ubegrænsede brugere, ubegrænsede datakilder og ingen licensering pr. bruger. Forretningsdata forbliver inden for din infrastruktur og opfylder overholdelseskrav, mens PostgreSQL og Redis — inkluderet i denne skabelon — håndterer metadataopbevaring og forespørgsels-cachelagring for produktionsklar ydeevne.