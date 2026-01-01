Udrul Apache Superset med installation med ét klik
Moderne open source business intelligence-platform til at bygge interaktive dashboards, udforske datasæt og udføre SQL-analyse på tværs af 40+ databaser.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Apache Superset
Apache Superset er en virksomhedsklar forretningsintelligensplatform, der gør dataudforskning tilgængelig for brugere på alle tekniske niveauer. Analytikere får en kodefri træk-og-slip-grænseflade til opbygning af diagrammer og dashboards, mens ingeniører får SQL Lab — et fuldt udstyret SQL IDE med forespørgselshistorik, gemte forespørgsler og resultateksport. Superset opretter forbindelse til over 40 SQL-databaser og datalagre via SQLAlchemy, hvilket giver et samlet analyselag på tværs af hele din datastak.
Selv-hosting af Superset på din VPS betyder ubegrænsede brugere, ubegrænsede datakilder og ingen licensering pr. bruger. Forretningsdata forbliver inden for din infrastruktur og opfylder overholdelseskrav, mens PostgreSQL og Redis — inkluderet i denne skabelon — håndterer metadataopbevaring og forespørgsels-cachelagring for produktionsklar ydeevne.
Vigtige funktioner i Apache Superset
Omfattende visualiseringsbibliotek
Vælg mellem snesevis af diagramtyper – søjlediagrammer, linjediagrammer, punktdiagrammer, geospatiale kort og mere – for at repræsentere dine data tydeligt.
SQL Lab IDE
Skriv og udfør SQL-forespørgsler med syntaksfremhævning, forespørgselshistorik og resultateksport – der bygger bro mellem no-code-dashboards og avanceret dataarbejde.
40+ databaseforbindelser
Opret forbindelse til PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift og snesevis flere via et samlet SQLAlchemy-baseret forbindelseslag.
Interaktive dashboards
Byg dashboards med krydsfiltre, drill-down navigation og planlagte e-mailrapporter, så interessenter altid har aktuelle indsigter.
Rollebaseret adgangskontrol
Tildel detaljerede tilladelser til datasæt, dashboards og datakilder, så hvert team kun ser det, de har adgang til.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache Superset
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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