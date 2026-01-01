Deploy Apache StreamPipes in one click installation.
Self-service Industrial IoT toolbox to connect, analyze, and explore live data streams without writing code.
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Hvad du kan bygge med Apache StreamPipes
Apache StreamPipes is an open-source self-service toolbox built for Industrial IoT (IIoT) practitioners who need to turn raw machine data into actionable insights. It bundles graphical adapters for protocols like OPC-UA, MQTT, Modbus, and PLCs, a no-code pipeline editor for filtering and enriching streams, and live dashboards for monitoring — all behind a single web UI.
Self-hosting StreamPipes on your VPS keeps factory and sensor data inside your own perimeter, removes per-asset SaaS fees common in IIoT platforms, and gives engineering teams full control over connectors, processors, and storage targets without vendor lock-in.
Vigtige funktioner i Apache StreamPipes
No-code pipeline editor
Visually compose data flows from connectors, processors, and sinks without writing or deploying custom stream-processing code.
Industrial protocol adapters
Connect OPC-UA, MQTT, Modbus, Siemens S7, ROS, REST, and file-based sources out of the box, with a guided wizard to map data fields.
Live dashboards
Visualize real-time KPIs, alarms, and time-series data on shareable dashboards built directly inside the StreamPipes UI.
Time-series storage
Persist enriched streams to the bundled InfluxDB instance for historical analysis, reporting, and ad-hoc queries.
NATS messaging core
Run pipelines on a lightweight NATS broker that delivers low-latency, high-throughput messaging without Kafka operational overhead.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache StreamPipes
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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