Ackee er en open source, Node.js-baseret analyseplatform, der kører udelukkende på din egen server. Den bruger en flertrins anonymiseringsproces til at fjerne personligt identificerbare oplysninger fra besøgsdata, samtidig med at den stadig leverer meningsfuld indsigt i sidevisninger, henvisninger, sessionsvarigheder og enhedstyper.

I modsætning til traditionelle analysetjenester, der gemmer dine besøgendes data på tredjeparts infrastruktur, giver Ackee dig fuldt ejerskab over dine trafikdata. Dens minimalistiske grænseflade og centraliserede GraphQL API gør det ligetil at overvåge flere hjemmesider og integrere analysedata i brugerdefinerede dashboards eller rapporteringspipelines — uden cookie-bannere eller GDPR-hovedpine.