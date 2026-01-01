Op til 70% rabat på Ackee

Installer Ackee med én-klik-installation

Selvhostet, privatlivsfokuseret webstedsanalyse, der sporer besøgende uden at kompromittere deres personlige data.

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AI-administreret VPS
40,99  kr. /md.
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Installer Ackee med én-klik-installation

Vælg en VPS-pakke til Ackee

69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Ackee

Ackee er en open source, Node.js-baseret analyseplatform, der kører udelukkende på din egen server. Den bruger en flertrins anonymiseringsproces til at fjerne personligt identificerbare oplysninger fra besøgsdata, samtidig med at den stadig leverer meningsfuld indsigt i sidevisninger, henvisninger, sessionsvarigheder og enhedstyper.

I modsætning til traditionelle analysetjenester, der gemmer dine besøgendes data på tredjeparts infrastruktur, giver Ackee dig fuldt ejerskab over dine trafikdata. Dens minimalistiske grænseflade og centraliserede GraphQL API gør det ligetil at overvåge flere hjemmesider og integrere analysedata i brugerdefinerede dashboards eller rapporteringspipelines — uden cookie-bannere eller GDPR-hovedpine.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Ackee

Privatliv ved design

Fler-trins anonymisering fjerner personligt identificerbare oplysninger før lagring, så du kan indsamle nyttig indsigt – hvilket kan hjælpe med at reducere behovet for cookiebannere eller forenkle overholdelse afhængigt af jurisdiktion og konfiguration.

Ubegrænsede domæner

Overvåg så mange hjemmesider og applikationer, som du har brug for, fra ét enkelt dashboard, uden prisniveauer pr. hjemmeside eller trafikbaserede begrænsninger.

GraphQL API

En centraliseret GraphQL API lader dig trække analysedata programmatisk ind i brugerdefinerede dashboards, rapporter eller tredjepartsværktøjer uden at være bundet til den indbyggede UI.

Letvægtssporingsscript

Sporingsuddraget har minimal indvirkning på ydeevnen på dine sider, hvilket undgår de straffe for sidehastighed, der er forbundet med tungere kommercielle analysebiblioteker.

Brugerdefineret begivenhedssporing

Spor specifikke brugerinteraktioner ud over sidevisninger, hvilket giver dig indsigt i konverteringer, knapklik og andre meningsfulde handlinger på dine websites.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Ackee

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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