Installer Ackee med én-klik-installation
Selvhostet, privatlivsfokuseret webstedsanalyse, der sporer besøgende uden at kompromittere deres personlige data.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Ackee
Ackee er en open source, Node.js-baseret analyseplatform, der kører udelukkende på din egen server. Den bruger en flertrins anonymiseringsproces til at fjerne personligt identificerbare oplysninger fra besøgsdata, samtidig med at den stadig leverer meningsfuld indsigt i sidevisninger, henvisninger, sessionsvarigheder og enhedstyper.
I modsætning til traditionelle analysetjenester, der gemmer dine besøgendes data på tredjeparts infrastruktur, giver Ackee dig fuldt ejerskab over dine trafikdata. Dens minimalistiske grænseflade og centraliserede GraphQL API gør det ligetil at overvåge flere hjemmesider og integrere analysedata i brugerdefinerede dashboards eller rapporteringspipelines — uden cookie-bannere eller GDPR-hovedpine.
Vigtige funktioner i Ackee
Privatliv ved design
Fler-trins anonymisering fjerner personligt identificerbare oplysninger før lagring, så du kan indsamle nyttig indsigt – hvilket kan hjælpe med at reducere behovet for cookiebannere eller forenkle overholdelse afhængigt af jurisdiktion og konfiguration.
Ubegrænsede domæner
Overvåg så mange hjemmesider og applikationer, som du har brug for, fra ét enkelt dashboard, uden prisniveauer pr. hjemmeside eller trafikbaserede begrænsninger.
GraphQL API
En centraliseret GraphQL API lader dig trække analysedata programmatisk ind i brugerdefinerede dashboards, rapporter eller tredjepartsværktøjer uden at være bundet til den indbyggede UI.
Letvægtssporingsscript
Sporingsuddraget har minimal indvirkning på ydeevnen på dine sider, hvilket undgår de straffe for sidehastighed, der er forbundet med tungere kommercielle analysebiblioteker.
Brugerdefineret begivenhedssporing
Spor specifikke brugerinteraktioner ud over sidevisninger, hvilket giver dig indsigt i konverteringer, knapklik og andre meningsfulde handlinger på dine websites.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Ackee
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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