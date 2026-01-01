Udrul Apache DevLake med enkeltklikinstallation
Open source-platform, der samler data fra 60+ udviklingsværktøjer for at beregne DORA-målinger og visualisere ingeniørteamets præstation.
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Hvad du kan bygge med Apache DevLake
Apache DevLake er en open source-platform for ingeniøranalyse, der samler data fra problemsporinger, kildekodeværter, CI/CD-pipelines og hændelseshåndteringsværktøjer i en samlet datasø. Teams forbinder GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty og dusinvis af andre kilder for automatisk at beregne DORA-metrics – implementeringsfrekvens, gennemløbstid for ændringer, ændringsfejlrate og genoprettelsestid – sammen med Grafana-dashboards, der visualiserer teampræstation over tid.
Selv-hosting af DevLake holder al ingeniørtelemetri og integrationslegitimationsoplysninger på infrastruktur, du kontrollerer. Hvert API-token og hver OAuth-forbindelse er krypteret i hvile ved hjælp af en nøgle, du ejer, og alle metrics gemmes i en MySQL-database på din server – ingen data forlader dit miljø til en tredjepartsanalyseservice.
Vigtige funktioner i Apache DevLake
DORA metrikker
Beregn automatisk udrulningsfrekvens, gennemløbstid for ændringer, fejlrate for ændringer og gennemsnitlig genoprettelsestid fra tilsluttede værktøjer – ingen manuel dataindsamling påkrævet.
Færdigbyggede dashboards
Standard Grafana-dashboards visualiserer DORA-metrics, PR-cyklustid, bug-alder og udrulningspipeline-tilstand uden nogen konfiguration efter opsætning.
60+ datakildeplugins
Forudbyggede konnektorer til GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube og mere samler alle ingeniørdata på ét sted.
Brugerdefinerede SQL-metrikker
Forespørg på den normaliserede datasø med almindelig SQL for at definere team-specifikke målinger, filtre og brugerdefinerede dashboards ud over de indbyggede DORA-visninger.
Krypteret legitimationsopbevaring
Alle API-tokens og OAuth-nøgler er krypteret i hvile ved hjælp af en automatisk genereret nøgle, der er gemt eksklusivt i din selvhostede MySQL-database.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache DevLake
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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