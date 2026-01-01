Apache DevLake er en open source-platform for ingeniøranalyse, der samler data fra problemsporinger, kildekodeværter, CI/CD-pipelines og hændelseshåndteringsværktøjer i en samlet datasø. Teams forbinder GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty og dusinvis af andre kilder for automatisk at beregne DORA-metrics – implementeringsfrekvens, gennemløbstid for ændringer, ændringsfejlrate og genoprettelsestid – sammen med Grafana-dashboards, der visualiserer teampræstation over tid.

Selv-hosting af DevLake holder al ingeniørtelemetri og integrationslegitimationsoplysninger på infrastruktur, du kontrollerer. Hvert API-token og hver OAuth-forbindelse er krypteret i hvile ved hjælp af en nøgle, du ejer, og alle metrics gemmes i en MySQL-database på din server – ingen data forlader dit miljø til en tredjepartsanalyseservice.