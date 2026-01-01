Op til 70% rabat på Apache DevLake

Udrul Apache DevLake med enkeltklikinstallation

Open source-platform, der samler data fra 60+ udviklingsværktøjer for at beregne DORA-målinger og visualisere ingeniørteamets præstation.

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400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Apache DevLake

Apache DevLake er en open source-platform for ingeniøranalyse, der samler data fra problemsporinger, kildekodeværter, CI/CD-pipelines og hændelseshåndteringsværktøjer i en samlet datasø. Teams forbinder GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty og dusinvis af andre kilder for automatisk at beregne DORA-metrics – implementeringsfrekvens, gennemløbstid for ændringer, ændringsfejlrate og genoprettelsestid – sammen med Grafana-dashboards, der visualiserer teampræstation over tid.

Selv-hosting af DevLake holder al ingeniørtelemetri og integrationslegitimationsoplysninger på infrastruktur, du kontrollerer. Hvert API-token og hver OAuth-forbindelse er krypteret i hvile ved hjælp af en nøgle, du ejer, og alle metrics gemmes i en MySQL-database på din server – ingen data forlader dit miljø til en tredjepartsanalyseservice.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Apache DevLake

DORA metrikker

Beregn automatisk udrulningsfrekvens, gennemløbstid for ændringer, fejlrate for ændringer og gennemsnitlig genoprettelsestid fra tilsluttede værktøjer – ingen manuel dataindsamling påkrævet.

Færdigbyggede dashboards

Standard Grafana-dashboards visualiserer DORA-metrics, PR-cyklustid, bug-alder og udrulningspipeline-tilstand uden nogen konfiguration efter opsætning.

60+ datakildeplugins

Forudbyggede konnektorer til GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube og mere samler alle ingeniørdata på ét sted.

Brugerdefinerede SQL-metrikker

Forespørg på den normaliserede datasø med almindelig SQL for at definere team-specifikke målinger, filtre og brugerdefinerede dashboards ud over de indbyggede DORA-visninger.

Krypteret legitimationsopbevaring

Alle API-tokens og OAuth-nøgler er krypteret i hvile ved hjælp af en automatisk genereret nøgle, der er gemt eksklusivt i din selvhostede MySQL-database.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache DevLake

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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