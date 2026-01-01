DOMjudge er et modent open source-automatiseret bedømmelsessystem til afholdelse af programmeringskonkurrencer i ICPC-stil. Det driver regionale og verdensfinale ICPC-begivenheder, universitetsprogrammeringskurser og onlinekonkurrencer, og tilbyder en webgrænseflade, hvor deltagere kan indsende løsninger, og hvor dommere og administratorer kan administrere problemer, sprog, hold og live-resultattavler.

Ved selv at hoste DOMjudge på din egen VPS beholder du hver indsendelse, testcase og bedømmelsesresultat på infrastruktur, du selv kontrollerer, uden gebyrer pr. deltager og uden uploadgrænser pålagt af en hostet tjeneste. Serveren er fuldt funktionel i sig selv til konfiguration af konkurrencer, problemer og hold, mens bedømmelse af kompilerede sprog udføres af separate sandboxed judgehost-arbejdere, som du kan tilknytte senere.