Udrul DOMjudge med enkeltklikinstallation.
Open source automatiseret programmeringskonkurrencedommer, der bruges til ICPC-lignende konkurrencer med indsendelser, resultattavler og teamledelse.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med DOMjudge
DOMjudge er et modent open source-automatiseret bedømmelsessystem til afholdelse af programmeringskonkurrencer i ICPC-stil. Det driver regionale og verdensfinale ICPC-begivenheder, universitetsprogrammeringskurser og onlinekonkurrencer, og tilbyder en webgrænseflade, hvor deltagere kan indsende løsninger, og hvor dommere og administratorer kan administrere problemer, sprog, hold og live-resultattavler.
Ved selv at hoste DOMjudge på din egen VPS beholder du hver indsendelse, testcase og bedømmelsesresultat på infrastruktur, du selv kontrollerer, uden gebyrer pr. deltager og uden uploadgrænser pålagt af en hostet tjeneste. Serveren er fuldt funktionel i sig selv til konfiguration af konkurrencer, problemer og hold, mens bedømmelse af kompilerede sprog udføres af separate sandboxed judgehost-arbejdere, som du kan tilknytte senere.
Vigtige funktioner i DOMjudge
ICPC-stilbedømmelse
Implementerer reglerne, der bruges af ICPC International Collegiate Programming Contest, herunder straftid, frysning af pointtavlen og domskategorier som forkert svar, tidsgrænse og kørselsfejl.
Live resultattavler
Offentlige og juryens resultattavler opdateres i realtid, efterhånden som bidragene ankommer, med konfigurerbar frysning nær slutningen af konkurrencen for dramatiske afslutninger.
Hold- og konkurrencestyring
Administrationswebbrugerflade til administration af konkurrencer, hold, brugere, tilknytninger, problemer, sprog og afklaringer på tværs af flere parallelle begivenheder.
Sandboxed dommerværter
Separat implementerbare judgehost-arbejdere kompilerer og kører indsendelser i isolerede cgroup-baserede sandkasser med strenge CPU-, hukommelses- og diskbegrænsninger.
REST API og CLP
En dokumenteret REST API plus integration med Contest API-specifikationen giver dig mulighed for at forbinde eksterne resultattavler, resolver-værktøjer og ICPC-værktøjsøkosystemet.
Flersprogssupport
Leveres med bedømmelsessupport til C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go og mange andre sprog, med fuld sprogspecifik kompilerings- og kørekonfiguration.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre DOMjudge
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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