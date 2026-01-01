EspoCRM er en fuldt open source CRM-platform bygget til organisationer af alle størrelser, der har brug for et fleksibelt, tilpasseligt system til styring af kunderelationer. Den dækker hele salgscyklussen — leads, konti, kontakter, muligheder og aktiviteter — sammen med marketingkampagner, e-mailintegration og en indbygget helpdesk til supporttilfælde.

Når du selv hoster EspoCRM på din VPS, får du fuld kontrol over alle dine kundedata uden licensgebyrer pr. bruger, ingen leverandørlåsning og friheden til at udvide platformen med brugerdefinerede enheder, felter og arbejdsgange, så de matcher dine præcise forretningsprocesser.