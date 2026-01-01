Udrul EspoCRM med en enkeltklikinstallation
Gratis, open source CRM-platform til håndtering af leads, kontakter, aftaler, kampagner og supportsager i en ren, tilpasselig grænseflade.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med EspoCRM
EspoCRM er en fuldt open source CRM-platform bygget til organisationer af alle størrelser, der har brug for et fleksibelt, tilpasseligt system til styring af kunderelationer. Den dækker hele salgscyklussen — leads, konti, kontakter, muligheder og aktiviteter — sammen med marketingkampagner, e-mailintegration og en indbygget helpdesk til supporttilfælde.
Når du selv hoster EspoCRM på din VPS, får du fuld kontrol over alle dine kundedata uden licensgebyrer pr. bruger, ingen leverandørlåsning og friheden til at udvide platformen med brugerdefinerede enheder, felter og arbejdsgange, så de matcher dine præcise forretningsprocesser.
Vigtige funktioner i EspoCRM
Fuld Salgspipeline
Følg kundeemner fra første kontakt til afsluttet salg med tilpasselige salgsmulighedsfaser, aktivitetslogge og prognoser, der er indbygget i hver kontopost.
Markedsføringskampagner
Opret og send e-mailkampagner til målrettede kontaktlister med sporing af åbninger og klik, uden at kræve en tredjeparts marketingplatform.
Brugerdefinerede entiteter og felter
Byg brugerdefinerede datamodeller med nye entitetstyper, felter, relationer og visninger via administratorpanelet – ingen kodning påkrævet for de fleste tilpasninger.
Indbygget Helpdesk
Håndter kundesupportsager med et ticketsystem, der linker direkte til kontakter, konti og salgsregistre for fuld kontekst.
REST API og Integrationer
Forbind EspoCRM til eksterne systemer via en ren REST API, med indbyggede integrationer til e-mailservere, VoIP og populære forretningsværktøjer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre EspoCRM
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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