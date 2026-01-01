SilverBullet er en open source, selvhostet notatapplikation bygget op omkring Markdown og designet til personlig vidensstyring. Den kører udelukkende i din browser som en progressiv webapp, samtidig med at alle data opbevares på din egen server — hvilket giver dig offlineadgang, live-forespørgsler på tværs af dine noter og et kraftfuldt plug-in-system for udvidelsesmuligheder.

At selvhoste SilverBullet på din VPS betyder, at dine noter altid er tilgængelige fra enhver enhed, synkroniseret i realtid, og opbevares privat uden at være afhængig af nogen cloud-notatapplikationstjeneste.