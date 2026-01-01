Udrul SilverBullet med etkliksinstallation
Open source notatapp med Markdown, live forespørgsler og et pluginsystem, der kører i din browser.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med SilverBullet
SilverBullet er en open source, selvhostet notatapplikation bygget op omkring Markdown og designet til personlig vidensstyring. Den kører udelukkende i din browser som en progressiv webapp, samtidig med at alle data opbevares på din egen server — hvilket giver dig offlineadgang, live-forespørgsler på tværs af dine noter og et kraftfuldt plug-in-system for udvidelsesmuligheder.
At selvhoste SilverBullet på din VPS betyder, at dine noter altid er tilgængelige fra enhver enhed, synkroniseret i realtid, og opbevares privat uden at være afhængig af nogen cloud-notatapplikationstjeneste.
Vigtige funktioner i SilverBullet
Liveforespørgsler
Integrer dynamiske forespørgsler i dine noter, der trækker og viser data fra hele din vidensbase i realtid.
Pluginøkosystem
Udvid funktionaliteten med fællesskabsplugins til opgaver, kalendere, Git-synkronisering, AI-fuldførelse og mere.
Offline-first PWA
Fungerer offline som en progressiv webapp – redigeringer synkroniseres automatisk, når du genopretter forbindelse.
Nativ Markdown
Skriv i standard Markdown med wiki-links, tags og frontmatter-metadata til struktureret notetagning.
Kommandopalette
Tastaturdrevet grænseflade med skråstregskommandoer og en kommandopalet til hurtig navigation og handlinger.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SilverBullet
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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