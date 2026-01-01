Udrul Cross-seed med enkeltklikinstallation.
Automatiseret cross-seedingværktøj, der finder matchende torrents på tværs af private trackere for at maksimere dit seedingforhold.
Vælg en VPS-pakke til Cross-seed
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Cross-seed
Cross-seed er et open source-automatiseringsværktøj, der er designet til at hjælpe torrentbrugere med at finde og tilføje cross-seeds – torrents, der findes på flere private trackere, men deler identiske filer. Ved at sammenligne dine eksisterende downloads med indekseringsværktøjer som Prowlarr eller Jackett identificerer det matchende udgivelser og tilføjer dem automatisk til din torrentklient, så du kan seede på yderligere trackere uden at downloade data igen.
At køre Cross-seed på en VPS sikrer kontinuerlig 24/7 drift, der scanner efter nye cross-seed-muligheder, når de opstår. Det integreres med populære torrentklienter, herunder qBittorrent, Deluge og rTorrent, og understøtter databaseret matching, der fungerer, selv når udgivelsesnavne adskiller sig på tværs af trackere.
Vigtige funktioner i Cross-seed
Automatisk krydssåning
Scanner dine eksisterende downloads og finder matchende torrents på andre trackere, så du kan seede mere uden at downloade noget ekstra.
Multitrackersupport
Forbinder til Prowlarr eller Jackett for at søge på tværs af snesevis af private og offentlige trackere samtidig fra en enkelt konfiguration.
Torrentklientintegration
Fungerer indbygget med qBittorrent, Deluge, Transmission og rTorrent for at injicere cross-seed torrents direkte ind i din klient.
Databaseret matchning
Matcher torrents ud fra filindhold og størrelse i stedet for blot navne, fanger cross-seeds selv når udgivelsestitler adskiller sig mellem trackere.
Daemonmode
Kører som en vedvarende baggrundstjeneste, der overvåger nye downloads og automatisk finder cross-seeding-muligheder i realtid.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Cross-seed
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.