Cross-seed er et open source-automatiseringsværktøj, der er designet til at hjælpe torrentbrugere med at finde og tilføje cross-seeds – torrents, der findes på flere private trackere, men deler identiske filer. Ved at sammenligne dine eksisterende downloads med indekseringsværktøjer som Prowlarr eller Jackett identificerer det matchende udgivelser og tilføjer dem automatisk til din torrentklient, så du kan seede på yderligere trackere uden at downloade data igen.

At køre Cross-seed på en VPS sikrer kontinuerlig 24/7 drift, der scanner efter nye cross-seed-muligheder, når de opstår. Det integreres med populære torrentklienter, herunder qBittorrent, Deluge og rTorrent, og understøtter databaseret matching, der fungerer, selv når udgivelsesnavne adskiller sig på tværs af trackere.