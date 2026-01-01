Matomo er verdens førende open source-webanalyseplatform, der bruges af over 1 million hjemmesider i over 190 lande. Som et privatlivsfokuseret alternativ til Google Analytics tilbyder den detaljeret besøgsanalyse, konverteringssporing, heatmaps, sessionsoptagelser og A/B-test, samtidig med at 100 % af dine data forbliver på din egen infrastruktur. Ingen tredjeparter modtager dine besøgsdata, og sporingen forbliver nøjagtig, selv når annonceblokkere ville blokere cloud-analysescripts.

Selv-hosting af Matomo på din VPS betyder ubegrænsede hjemmesider, ingen gebyrer pr. besøgende og fuld overholdelse af GDPR, HIPAA og andre datasuverænitet-regler – hvilket gør den til den foretrukne analyseplatform for organisationer, der ikke kan sende besøgsdata til eksterne leverandører.