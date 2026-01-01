Installer Matomo med enkeltklikinstallation.
Førende open source webanalyseplatform brugt af over 1 million hjemmesider med fuldt dataejerskab og GDPR-overholdelse.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Matomo
Matomo er verdens førende open source-webanalyseplatform, der bruges af over 1 million hjemmesider i over 190 lande. Som et privatlivsfokuseret alternativ til Google Analytics tilbyder den detaljeret besøgsanalyse, konverteringssporing, heatmaps, sessionsoptagelser og A/B-test, samtidig med at 100 % af dine data forbliver på din egen infrastruktur. Ingen tredjeparter modtager dine besøgsdata, og sporingen forbliver nøjagtig, selv når annonceblokkere ville blokere cloud-analysescripts.
Selv-hosting af Matomo på din VPS betyder ubegrænsede hjemmesider, ingen gebyrer pr. besøgende og fuld overholdelse af GDPR, HIPAA og andre datasuverænitet-regler – hvilket gør den til den foretrukne analyseplatform for organisationer, der ikke kan sende besøgsdata til eksterne leverandører.
Vigtige funktioner i Matomo
Fuld Dataejerskab
Alle besøgsdata forbliver på din infrastruktur – ingen deling med tredjeparter, ingen annoncenetværksprofilering og ingen leverandøradgang til dine analysedata.
GDPR-overholdelse
Indbyggede privatlivskontroller, samtykkestyring og dataanonymiseringsværktøjer gør overholdelse af lovgivning ligetil.
Konverteringssporing
Mål målsætninger, tragte og attribuering på tværs af hele din besøgsrejse for at forstå, hvad der driver konverteringer.
Heatmaps og Sessionsoptagelser
Se, hvor brugere klikker, scroller og tøver med visuelle varmekort og optagede browsersessioner.
E-handelsanalyse
Spor indtægter, produktpræstation, forladte indkøbskurve og kundens levetidsværdi med dedikerede e-handelsrapporter.
Ubegrænsede hjemmesider
Spor så mange hjemmesider, som du har brug for, fra en enkelt Matomo-instans uden gebyrer pr. hjemmeside eller abonnementopgraderinger.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Matomo
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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