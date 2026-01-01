Shelfmark er en selvhostet webapplikation, der søger efter bøger og lydbøger på tværs af flere kilder samtidigt — herunder webkataloger, torrent-indekserere, Usenet og IRC-kanaler — og leverer resultater til din lokale biblioteksadministrator. Den understøtter flerbrugertilgang med et indbygget anmodningssystem, så husstandsmedlemmer kan gennemse og indsende downloadanmodninger uden at kræve separate konti på hver integration.

Shelfmark integrerer med Calibre, Calibre-Web, Grimmory og Audiobookshelf for at tilføje downloadede titler direkte til dit eksisterende bibliotek. Al konfiguration og historik gemmes i en enkelt SQLite-database inde i konfigurationsmappen — ingen ekstern databasetjeneste påkrævet.