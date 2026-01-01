Udrul Shelfmark med enkeltklikinstallation.
Selvhostet søgeplatform for bøger og lydbøger, der finder og downloader titler fra flere kilder til dit bibliotek.
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Hvad du kan bygge med Shelfmark
Shelfmark er en selvhostet webapplikation, der søger efter bøger og lydbøger på tværs af flere kilder samtidigt — herunder webkataloger, torrent-indekserere, Usenet og IRC-kanaler — og leverer resultater til din lokale biblioteksadministrator. Den understøtter flerbrugertilgang med et indbygget anmodningssystem, så husstandsmedlemmer kan gennemse og indsende downloadanmodninger uden at kræve separate konti på hver integration.
Shelfmark integrerer med Calibre, Calibre-Web, Grimmory og Audiobookshelf for at tilføje downloadede titler direkte til dit eksisterende bibliotek. Al konfiguration og historik gemmes i en enkelt SQLite-database inde i konfigurationsmappen — ingen ekstern databasetjeneste påkrævet.
Vigtige funktioner i Shelfmark
Flerkildebogsøgning
Søg i webkataloger, torrentindekser, Usenet og IRC-kanaler samtidig, og sammenlign resultater fra en enkelt grænseflade.
Biblioteksmanagerintegration
Forbind til Calibre, Calibre-Web, Grimmory eller Audiobookshelf for at dirigere downloadede bøger direkte ind i dit eksisterende bibliotek.
Multibrugerforespørgselssystem
Husstandsmedlemmer kan gennemse søgeresultater og indsende downloadanmodninger via deres egne konti uden direkte adgang til downloadklienter.
Fleksibel autentificering
Vælg mellem ingen autentificering, indbyggede brugerkonti, reverse proxy-headere eller OIDC for at matche dine netværkssikkerhedskrav.
Fritstående implementering
SQLite gemmer al konfiguration og historik i konfigurationsvolumenet — der er ikke behov for en ekstern databasetjeneste for at køre Shelfmark.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Shelfmark
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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