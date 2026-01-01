Udrul Snac2 med ét-klik-installation.
Minimalistisk enkeltbruger ActivityPub-server skrevet i portabel C for at tilslutte sig Fediverse med ubetydeligt ressourceforbrug.
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Hvad du kan bygge med Snac2
Snac2 er en minimalistisk ActivityPub-instans skrevet i bærbart C uden databaseafhængigheder — alle data gemmes som almindelige filer på disken. Designet til enkeltpersoner og små instanser federerer den med Mastodon, Pleroma, Pixelfed og det bredere Fediverse, samtidig med at den kører komfortabelt på små VPS-instanser eller enkeltkortcomputere.
Selvhosting af Snac2 giver dig en personlig identitet på Fediverse uden at være afhængig af tredjepartsinstanser, der kan lukke ned, defederere eller ændre politikker. Den enkeltbinære arkitektur, manglen på database og den Mastodon-kompatible API gør Snac2 til en af de letteste og mest vedligeholdelsesvenlige måder at deltage i decentraliserede sociale medier på.
Vigtige funktioner i Snac2
Ingen database nødvendig
Alle indlæg, følgere og konfiguration ligger som almindelige filer på disken — ingen MySQL eller PostgreSQL at installere, optimere eller sikkerhedskopiere separat.
Mastodon API-kompatibilitet
Brug eksisterende Mastodon mobil- og desktopklienter til at poste, gennemse tidslinjer og administrere notifikationer uden at skulle lære nye værktøjer.
ActivityPub-føderation
Følg og interager med brugere på Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma og enhver anden ActivityPub-kompatibel server i Fediverset.
Minimalt ressourcefodaftryk
Skrevet i portabel C som en enkelt statisk-venlig binær, kører Snac2 på få megabyte RAM og har et CPU-forbrug tæt på nul, når den er inaktiv.
Multibrugersupport
Host flere konti på den samme instans fra kommandolinjen, nyttigt for familier eller små fællesskaber, der deler én VPS.
Design med fokus på privatliv
Ingen sporing, ingen analyser, ingen tredjepartsscripts – din tidslinje forbliver på din VPS, og din følgerliste forlader aldrig din disk.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Snac2
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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