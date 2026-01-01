Snac2 er en minimalistisk ActivityPub-instans skrevet i bærbart C uden databaseafhængigheder — alle data gemmes som almindelige filer på disken. Designet til enkeltpersoner og små instanser federerer den med Mastodon, Pleroma, Pixelfed og det bredere Fediverse, samtidig med at den kører komfortabelt på små VPS-instanser eller enkeltkortcomputere.

Selvhosting af Snac2 giver dig en personlig identitet på Fediverse uden at være afhængig af tredjepartsinstanser, der kan lukke ned, defederere eller ændre politikker. Den enkeltbinære arkitektur, manglen på database og den Mastodon-kompatible API gør Snac2 til en af de letteste og mest vedligeholdelsesvenlige måder at deltage i decentraliserede sociale medier på.