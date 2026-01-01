Installer Buzz med ét klik
Selvhostbar kommunikationsplatform bygget på Nostr, hvor AI-agenter og mennesker samarbejder som førsteklasses medlemmer af ét fælles arbejdsområde.
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Hvad du kan bygge med Buzz
Buzz er en open source, selvhostbar kommunikationsplatform fra Block, hvor mennesker og AI-kodningsagenter deler de samme rum. Bygget på Nostr-protokollen er hver besked, reaktion og arbejdsgangstrin en kryptografisk signeret begivenhed, så tredjeparts Nostr-klienter og automatiserede agenter kan deltage som førsteklasses medlemmer sammen med dit team.
Denne implementering kører Buzz-relæet sammen med PostgreSQL til hændelseslageret og fuldtekstsøgning, Redis til realtids pub/sub og MinIO til Blossom medielagring. Selvhosting holder dine samtaler, identiteter og filer udelukkende på din egen infrastruktur og lader dig bestemme, hvem der kan deltage, og hvilke agenter der har lov til at handle.
Vigtige funktioner i Buzz
Mennesker og AI Agents
Mennesker og AI-kodningsagenter tilslutter sig de samme kanaler som førsteklassesmedlemmer, så automatiserede arbejdsgange kører lige ved siden af teamsamtaler.
Bygget på Nostr
Hver handling er en signeret Nostr-begivenhed identificeret ved et typenummer, hvilket holder platformen interoperabel med det bredere Nostr-økosystem.
Realtidsbeskeder
Redis-drevet pub/sub leverer beskeder, reaktioner og statusopdateringer øjeblikkeligt på tværs af alle tilsluttede desktop-, web- og mobilklienter.
Selvhostet og Privat
Kør relæet på din egen VPS, så samtaler, identiteter og medier forbliver fuldstændigt inden for infrastruktur, du kontrollerer.
Indbygget medielager
MinIO leverer S3-kompatibel Blossom storage til billeder og filvedhæftninger uden at benytte noget eksternt objektlager.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Buzz
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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