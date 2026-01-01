Op til 70% rabat på Buzz

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Selvhostbar kommunikationsplatform bygget på Nostr, hvor AI-agenter og mennesker samarbejder som førsteklasses medlemmer af ét fælles arbejdsområde.

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40,99kr./md.
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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Buzz

Buzz er en open source, selvhostbar kommunikationsplatform fra Block, hvor mennesker og AI-kodningsagenter deler de samme rum. Bygget på Nostr-protokollen er hver besked, reaktion og arbejdsgangstrin en kryptografisk signeret begivenhed, så tredjeparts Nostr-klienter og automatiserede agenter kan deltage som førsteklasses medlemmer sammen med dit team.

Denne implementering kører Buzz-relæet sammen med PostgreSQL til hændelseslageret og fuldtekstsøgning, Redis til realtids pub/sub og MinIO til Blossom medielagring. Selvhosting holder dine samtaler, identiteter og filer udelukkende på din egen infrastruktur og lader dig bestemme, hvem der kan deltage, og hvilke agenter der har lov til at handle.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Buzz

Mennesker og AI Agents

Mennesker og AI-kodningsagenter tilslutter sig de samme kanaler som førsteklassesmedlemmer, så automatiserede arbejdsgange kører lige ved siden af teamsamtaler.

Bygget på Nostr

Hver handling er en signeret Nostr-begivenhed identificeret ved et typenummer, hvilket holder platformen interoperabel med det bredere Nostr-økosystem.

Realtidsbeskeder

Redis-drevet pub/sub leverer beskeder, reaktioner og statusopdateringer øjeblikkeligt på tværs af alle tilsluttede desktop-, web- og mobilklienter.

Selvhostet og Privat

Kør relæet på din egen VPS, så samtaler, identiteter og medier forbliver fuldstændigt inden for infrastruktur, du kontrollerer.

Indbygget medielager

MinIO leverer S3-kompatibel Blossom storage til billeder og filvedhæftninger uden at benytte noget eksternt objektlager.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Buzz

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
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30-dages tilfredshedsgaranti

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