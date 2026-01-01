Udrul Bigcapital med et-klik-installation.
Selvhostet finansregnskabsplatform med flervaluta, intelligent rapportering og en komplet dobbelt bogføringshovedbog.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Bigcapital
Bigcapital er en moderne open source finansregnskabsplatform designet som et selvhostet alternativ til QuickBooks, Xero og Wave. Den implementerer en fuld dobbelt bogføring med flervaluta-understøttelse, kunde- og leverandørregistre, fakturering og regninger, lagerstyring, manuelle posteringer og intelligent rapportering — regnskaber, pengestrømme, aldersfordeling af debitorer og kreditorer samt skatteoversigter — alt genereret fra den underliggende hovedbog.
Selvhosting af Bigcapital på din VPS holder klientfakturaer, banktransaktioner og finansielle optegnelser på infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for at overdrage dem til en SaaS-regnskabstjeneste. Platformen understøtter flere virksomheder (lejere) pr. instans med isolerede databaser, integreres med Stripe og Plaid for betalinger og bankfeeds og eksponerer en omfattende API for brugerdefinerede integrationer og rapportering.
Vigtige funktioner i Bigcapital
Dobbelt bogholderi
Komplet dobbelt bogføringshovedbog med kontoplan, manuelle posteringer og revisionsvenlig transaktionshistorik, der direkte kan tilpasses standard regnskabsarbejdsgange.
Multivaluta
Indbygget flervaluta-understøttelse med konfigurerbare vekselkurskilder til fakturaer, regninger og rapporter på tværs af internationale kunder og leverandører.
Fakturaer og regninger
Kundefakturering med betalingssporing, leverandørregninger med betalingsplanlægning, gentagne transaktioner og PDF-generering via integreret Gotenberg-integration.
Intelligente rapporter
Resultatopgørelse, balance, pengestrøm, debitor- og kreditoraldersfordeling, momsopgørelser og tilpasselige finansielle rapporter genereret fra hovedbogen i realtid.
Multitenant fra grunden
Hver virksomhed får sin egen isolerede database, så en enkelt instans kan administrere flere virksomheder med streng dataseparation.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Bigcapital
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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