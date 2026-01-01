Bigcapital er en moderne open source finansregnskabsplatform designet som et selvhostet alternativ til QuickBooks, Xero og Wave. Den implementerer en fuld dobbelt bogføring med flervaluta-understøttelse, kunde- og leverandørregistre, fakturering og regninger, lagerstyring, manuelle posteringer og intelligent rapportering — regnskaber, pengestrømme, aldersfordeling af debitorer og kreditorer samt skatteoversigter — alt genereret fra den underliggende hovedbog.

Selvhosting af Bigcapital på din VPS holder klientfakturaer, banktransaktioner og finansielle optegnelser på infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for at overdrage dem til en SaaS-regnskabstjeneste. Platformen understøtter flere virksomheder (lejere) pr. instans med isolerede databaser, integreres med Stripe og Plaid for betalinger og bankfeeds og eksponerer en omfattende API for brugerdefinerede integrationer og rapportering.