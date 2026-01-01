Installer Budge med et-klik-installation.
Selvhostet økonomiapplikation til privat udgiftssporing, budgettering og styring af økonomiske mål.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Budge
Budge er en budgetteringsapplikation til personlig økonomi, der hjælper enkeltpersoner og familier med at spore udgifter, overvåge forbrugsmønstre og arbejde hen imod finansielle mål via en brugervenlig webgrænseflade. Den understøtter flere kontotyper, tilpassede forbrugskategorier og styring af tilbagevendende transaktioner, hvilket giver brugerne et komplet overblik over deres økonomiske sundhed uden at skulle stole på skybaserede finansielle tjenester.
Selv-hosting af Budge på din egen VPS sikrer, at bankoplysninger, forbrugshistorik og finansielle mål forbliver fuldstændigt inden for din infrastruktur — aldrig delt med tredjepartsplatforme eller brugt til annonceprofilering. Vedvarende lagring bevarer års finansiel historik, tilgængelig fra enhver enhed via en responsiv browsergrænseflade.
Vigtige funktioner i Budge
Udgiftsregistrering
Logfør og kategoriser transaktioner på tværs af flere kontotyper – løbende konti, opsparingskonti, kreditkort og kontanter – for at opretholde nøjagtige finansielle registreringer.
Budgetovervågning
Sæt forbrugsgrænser pr. kategori, og følg fremskridt i realtid, så du straks ved, når et budget risikerer at blive overskredet.
Visuelle Forbrugsrapporter
Diagrammer og dashboards viser forbrugsmønstre og budgetpræstation ved første øjekast, hvilket gør det nemt at identificere, hvor pengene går hen hver måned.
Målsporing
Definer opsparings- eller gældsreduktionsmål og overvåg fremskridt over tid, og omdan abstrakte finansielle mål til målbare milepæle.
Design med fokus på privatliv
Alle finansielle data lagres lokalt på din VPS uden ekstern deling, og holder følsomme oplysninger væk fra annoncenetværk og datamæglere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Budge
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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