Budge er en budgetteringsapplikation til personlig økonomi, der hjælper enkeltpersoner og familier med at spore udgifter, overvåge forbrugsmønstre og arbejde hen imod finansielle mål via en brugervenlig webgrænseflade. Den understøtter flere kontotyper, tilpassede forbrugskategorier og styring af tilbagevendende transaktioner, hvilket giver brugerne et komplet overblik over deres økonomiske sundhed uden at skulle stole på skybaserede finansielle tjenester.

Selv-hosting af Budge på din egen VPS sikrer, at bankoplysninger, forbrugshistorik og finansielle mål forbliver fuldstændigt inden for din infrastruktur — aldrig delt med tredjepartsplatforme eller brugt til annonceprofilering. Vedvarende lagring bevarer års finansiel historik, tilgængelig fra enhver enhed via en responsiv browsergrænseflade.