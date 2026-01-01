Udrul Actual Budget med én-klik-installation
Privatlivsfokuseret personlig økonomi-app, der anvender konvolutbudgettering for at give hver dollar et formål.
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Hvad du kan bygge med Actual Budget
Actual Budget er en hurtig, lokal-først personlig økonomiapplikation bygget op omkring konvolutbudgetteringsmetoden – hvor hver dollar, du tjener, tildeles en specifik kategori, før du bruger den. Oprindeligt et kommercielt produkt blev det open source af sin skaber og vedligeholdes nu af et aktivt fællesskab, hvilket gør det til et af de mest kapable gratis alternativer til YNAB.
Fordi Actual Budget bruger en lokal-først-arkitektur, forbliver dine finansielle data på infrastruktur, du kontrollerer, snarere end en tredjeparts-cloud. Synkronisering på tværs af enheder fungerer stadig via din selvhostede server, og valgfri ende-til-ende-kryptering beskytter data under overførsel. Bankforbindelser via SimpleFIN (USA/Canada) og GoCardless (EU/UK) importerer transaktioner automatisk, mens importunderstøttelse for YNAB gør migrering ligetil.
Vigtige funktioner i Actual Budget
Konvolutbudgettering
Allokerer hver krone til en specifik kategori, før du bruger dem, hvilket giver dig en klar plan baseret på faktisk indkomst i stedet for grove estimater.
Lokalt-først dataejerskab
Dine finansielle data lagres på din egen server, ikke en kommerciel cloud – hvilket beskytter følsomme kontooplysninger mod tredjepartsbrud eller ændringer i leverandørpolitikker.
Multi-enhedssynkronisering
Synkroniser budgetter på tværs af telefoner, tablets og computere via din selvhostede server, så hvert husstandsmedlem ser de samme opdaterede tal.
Bankkontointegration
Forbind til rigtige bankkonti via SimpleFIN (USA/Canada) eller GoCardless (EU/Storbritannien) for automatisk at importere transaktioner, hvilket reducerer manuel dataindtastning.
Detaljerede finansrapporter
Indbyggede rapporter for formue, pengestrøm og forbrugstendenser giver dig overblikket til at træffe informerede økonomiske beslutninger uden et separat regneark.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Actual Budget
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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