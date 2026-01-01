Actual Budget er en hurtig, lokal-først personlig økonomiapplikation bygget op omkring konvolutbudgetteringsmetoden – hvor hver dollar, du tjener, tildeles en specifik kategori, før du bruger den. Oprindeligt et kommercielt produkt blev det open source af sin skaber og vedligeholdes nu af et aktivt fællesskab, hvilket gør det til et af de mest kapable gratis alternativer til YNAB.

Fordi Actual Budget bruger en lokal-først-arkitektur, forbliver dine finansielle data på infrastruktur, du kontrollerer, snarere end en tredjeparts-cloud. Synkronisering på tværs af enheder fungerer stadig via din selvhostede server, og valgfri ende-til-ende-kryptering beskytter data under overførsel. Bankforbindelser via SimpleFIN (USA/Canada) og GoCardless (EU/UK) importerer transaktioner automatisk, mens importunderstøttelse for YNAB gør migrering ligetil.