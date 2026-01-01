Implementer Bluesky PDS med et-klik-installation.
Selvhostet Personlig Dataserver til Bluesky-netværket, der giver dig fuldt ejerskab over din sociale identitet og indhold.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Bluesky PDS
Bluesky PDS (Personal Data Server) er den grundlæggende komponent for at deltage i Bluesky-sociale netværket på dine egne betingelser. Bygget på AT-protokollen, gemmer den din sociale graf, indlæg og medier, administrerer din decentraliserede identitet (DID) og synkroniserer med det bredere Bluesky-netværk — alt sammen uden at være afhængig af et enkelt firma eller en platform.
At køre din egen PDS betyder, at dit indhold og dine følgerrelationer er bærbare: hvis du nogensinde skifter hostingudbyder, flytter dine data med dig. Denne implementering inkluderer persistent lagring, pdsadmin-administrationsværktøjet og fuld integration med Bluesky-relæ- og app-visningstjenester, så du kan bruge enhver Bluesky-kompatibel klient umiddelbart efter opsætningen.
Vigtige funktioner i Bluesky PDS
Fuldstændig dataejerskab
Dine opslag, likes og sociale graf lagres på din egen server under AT Protocol, hvilket gør dem fuldt bærbare og uafhængige af enhver enkelt platform.
Decentraliseret identitet
PDS'en administrerer din DID (Decentraliseret Identifikator), hvilket giver dig en vedvarende, selvsuveræn identitet, der ikke kan tilbagekaldes af en tredjepartstjeneste.
Brugerdefineret domænehåndtering
Host dit Bluesky-håndtag på dit eget domæne, hvilket styrker din identitet og gør din tilstedeværelse umiskendeligt din egen.
Fuld Netværkskompatibilitet
Synkroniseres automatisk med Bluesky-relæet, så dit indhold vises i det globale feed og er tilgængeligt fra enhver Bluesky-klient eller -app.
Indbyggede adminværktøjer
Det medfølgende pdsadmin-værktøj lader dig administrere konti, rotere nøgler og håndtere serveradministrationsopgaver direkte fra kommandolinjen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Bluesky PDS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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