Bluesky PDS (Personal Data Server) er den grundlæggende komponent for at deltage i Bluesky-sociale netværket på dine egne betingelser. Bygget på AT-protokollen, gemmer den din sociale graf, indlæg og medier, administrerer din decentraliserede identitet (DID) og synkroniserer med det bredere Bluesky-netværk — alt sammen uden at være afhængig af et enkelt firma eller en platform.

At køre din egen PDS betyder, at dit indhold og dine følgerrelationer er bærbare: hvis du nogensinde skifter hostingudbyder, flytter dine data med dig. Denne implementering inkluderer persistent lagring, pdsadmin-administrationsværktøjet og fuld integration med Bluesky-relæ- og app-visningstjenester, så du kan bruge enhver Bluesky-kompatibel klient umiddelbart efter opsætningen.