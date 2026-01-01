Op til 70% rabat på Bluesky PDS

Implementer Bluesky PDS med et-klik-installation.

Selvhostet Personlig Dataserver til Bluesky-netværket, der giver dig fuldt ejerskab over din sociale identitet og indhold.

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40,99  kr. /md.
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Implementer Bluesky PDS med et-klik-installation.

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69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
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160,99  kr.
59,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
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8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
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268,99  kr.
81,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
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16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Bluesky PDS

Bluesky PDS (Personal Data Server) er den grundlæggende komponent for at deltage i Bluesky-sociale netværket på dine egne betingelser. Bygget på AT-protokollen, gemmer den din sociale graf, indlæg og medier, administrerer din decentraliserede identitet (DID) og synkroniserer med det bredere Bluesky-netværk — alt sammen uden at være afhængig af et enkelt firma eller en platform.

At køre din egen PDS betyder, at dit indhold og dine følgerrelationer er bærbare: hvis du nogensinde skifter hostingudbyder, flytter dine data med dig. Denne implementering inkluderer persistent lagring, pdsadmin-administrationsværktøjet og fuld integration med Bluesky-relæ- og app-visningstjenester, så du kan bruge enhver Bluesky-kompatibel klient umiddelbart efter opsætningen.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Bluesky PDS

Fuldstændig dataejerskab

Dine opslag, likes og sociale graf lagres på din egen server under AT Protocol, hvilket gør dem fuldt bærbare og uafhængige af enhver enkelt platform.

Decentraliseret identitet

PDS'en administrerer din DID (Decentraliseret Identifikator), hvilket giver dig en vedvarende, selvsuveræn identitet, der ikke kan tilbagekaldes af en tredjepartstjeneste.

Brugerdefineret domænehåndtering

Host dit Bluesky-håndtag på dit eget domæne, hvilket styrker din identitet og gør din tilstedeværelse umiskendeligt din egen.

Fuld Netværkskompatibilitet

Synkroniseres automatisk med Bluesky-relæet, så dit indhold vises i det globale feed og er tilgængeligt fra enhver Bluesky-klient eller -app.

Indbyggede adminværktøjer

Det medfølgende pdsadmin-værktøj lader dig administrere konti, rotere nøgler og håndtere serveradministrationsopgaver direkte fra kommandolinjen.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Bluesky PDS

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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