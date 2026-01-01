eLabFTW er en gratis og open source elektronisk laboratorienotesbog (ELN), bygget specifikt til forskningslaboratorier. Den erstatter papirnotesbøger og spredte regneark med et struktureret, søgbart arbejdsområde, hvor forskere logger eksperimenter, administrerer prøver og reagenser, gemmer protokoller og samarbejder om delte ressourcer på tværs af teams.

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