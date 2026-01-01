Implementer eLabFTW med enkeltklikinstallation
Open source elektronisk laboratorienotesbog til forskerhold til at spore eksperimenter, prøver og protokoller.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med eLabFTW
eLabFTW er en gratis og open source elektronisk laboratorienotesbog (ELN), bygget specifikt til forskningslaboratorier. Den erstatter papirnotesbøger og spredte regneark med et struktureret, søgbart arbejdsområde, hvor forskere logger eksperimenter, administrerer prøver og reagenser, gemmer protokoller og samarbejder om delte ressourcer på tværs af teams.
Selv-hosting af eLabFTW på din egen VPS holder følsomme forskningsdata, intellektuel ejendom og upublicerede resultater fuldstændigt under institutionel kontrol – ingen tredjeparts cloud, ingen prisfastsættelse pr. bruger og ingen risiko for leverandørlåsning. Den fulde PDF/ZIP-eksport, tidsstempling og S3-kompatibel lagring gør den velegnet til regulerede miljøer, der kræver revisionsspor og langtidsarkivering.
Vigtige funktioner i eLabFTW
Eksperimentnotesbog
Rich-text og Markdown-editor med LaTeX, kodefremhævning, filvedhæftninger og versionshistorik for hver eksperimentpost.
Eksempeldatabase
Spor reagenser, udstyr, antistoffer og cellelinjer med tilpassede varetyper, metadata og lagerlokationer i hele laboratoriet.
Teamsamarbejde
Del eksperimenter og ressourcer på tværs af teams med detaljeret adgangskontrol pr. element og pr. bruger og et delt skabelonbibliotek.
Genanvendelige protokoller
Byg et versioneret protokolbibliotek, som ethvert teammedlem kan klone ind i et nyt eksperiment for at holde metoderne konsistente og reproducerbare.
Betroede tidsstempler
Kryptografisk tidsstemple eksperimentindgange via RFC 3161-myndigheder for at bevise, hvornår data blev registreret til IP- og revisionsbehov.
PDF- og ZIP-eksporter
Generer underskrevne PDF-rapporter eller komplette ZIP-arkiver af eksperimenter og ressourcer til arkivering, lovgivningsmæssig gennemgang eller offentliggørelse.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre eLabFTW
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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