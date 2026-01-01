YaCy er en fuldt distribueret, peer-to-peer websøgemaskine, der kører udelukkende på din egen server. I modsætning til Google eller Bing er der ingen central autoritet, der kontrollerer søgeresultaterne – hver YaCy-instans gennemsøger og indekserer nettet uafhængigt, mens den forbinder sig til et delt globalt indeks, der vedligeholdes af tusindvis af andre YaCy-peers. Søgeforespørgsler hashes, før de deles med peers, hvilket holder søgninger private fra design.

Selv-hosting af YaCy giver dig et privat søgeapparat uden sporing, ingen reklameindflydelse på rangeringer og ingen søgelogfiler sendt til tredjeparter. Den fungerer også som en intranet-søgemaskine, der indekserer HTTP-, FTP- og SMB-ressourcer på et lokalt netværk uden internetforbindelse.