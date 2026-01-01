Udrul YaCy med ét-klik-installation.
Selvhostet, peer-to-peer websøgemaskine, der indekserer og søger på nettet uden centrale servere eller sporing.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med YaCy
YaCy er en fuldt distribueret, peer-to-peer websøgemaskine, der kører udelukkende på din egen server. I modsætning til Google eller Bing er der ingen central autoritet, der kontrollerer søgeresultaterne – hver YaCy-instans gennemsøger og indekserer nettet uafhængigt, mens den forbinder sig til et delt globalt indeks, der vedligeholdes af tusindvis af andre YaCy-peers. Søgeforespørgsler hashes, før de deles med peers, hvilket holder søgninger private fra design.
Selv-hosting af YaCy giver dig et privat søgeapparat uden sporing, ingen reklameindflydelse på rangeringer og ingen søgelogfiler sendt til tredjeparter. Den fungerer også som en intranet-søgemaskine, der indekserer HTTP-, FTP- og SMB-ressourcer på et lokalt netværk uden internetforbindelse.
Vigtige funktioner i YaCy
Peer-to-peer-indeks
Hver YaCy-node tilslutter sig et globalt distribueret indeks, deler gennemsøgte sider med peers og modtager resultater til gengæld – ingen central server er påkrævet.
Indbygget webcrawler
Konfigurerbare gennemsøgningsplaner og dybdekontroller til kontinuerligt at indeksere domæner og holde dine lokale søgeresultater friske og relevante.
Søgning med fokus på privatliv
Søgeforespørgsler hash'es, før de deles med P2P-netværket, hvilket forhindrer enhver peer i at identificere, hvad du søgte efter.
Intranetsøgetilstand
Indekser og søg i interne HTTP-, FTP- og SMB-ressourcer på et lokalt netværk uden at eksponere data til det offentlige internet.
Scriptbar REST API
Alle administratorfunktioner er tilgængelige via XML- og JSON REST-slutpunkter, hvilket muliggør automatisering og tilpassede søgeportalintegrationer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre YaCy
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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