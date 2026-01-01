Implementer Jaeger med étklikinstallation.
Open source-distribueret sporingsplatform til overvågning af anmodningsstrømme og diagnosticering af ydeevneproblemer i mikrotjenestearkitekturer.
Vælg en VPS-pakke til Jaeger
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Jaeger
Jaeger er et CNCF-gradueret projekt for ende-til-ende distribueret sporing, oprindeligt bygget hos Uber til at overvåge tusindvis af mikrotjenester. Det fanger, hvordan anmodninger forplanter sig gennem dit system – og afslører tjenesteafhængigheder, tidsopdelinger, fejludbredelse og flaskehalse i latenstid, der er usynlige med traditionel logning alene. Denne implementering understøtter OpenTelemetry Protocol (OTLP) ud af boksen for kompatibilitet med moderne instrumenteringsbiblioteker.
Selv-hosting af Jaeger holder sporingsdata – som ofte indeholder brugeridentifikatorer, databaseforespørgsler og interne API-detaljer – udelukkende på din egen infrastruktur. Du undgår pris pr. sporing fra kommercielle APM-leverandører og bevarer fuld kontrol over opbevaring og adgang, med forudsigelige omkostninger, der skalerer med din VPS snarere end din trafikmængde.
Vigtige funktioner i Jaeger
OpenTelemetry hjælp
Indbygget OTLP-indtagelse betyder, at enhver applikation instrumenteret med OpenTelemetry SDK'er kan sende spor til Jaeger uden brugerdefinerede eksportører.
Serviceafhængighedsgraf
Automatisk genererede servicegrafer viser kalderelationer og anmodningsmængder mellem hver tjeneste i din arkitektur.
Dybsporanalyse
Detaljerede sporingstidslinjer opdeler hvert span og hver operation med varigheder, tags og logfiler til identificering af langsomme forespørgsler og fejl.
Sporingssammenligning
Sammenlign spor fra før og efter en udrulning for hurtigt at identificere forringelser i ydeevnen eller nye fejlmønstre introduceret af kodeændringer.
Adaptiv sampling
Kontroller sporsamlingsvolumen dynamisk for at balancere observerbarhedsdybde mod lager- og indtagelsesomkostninger i systemer med høj trafik.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Jaeger
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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