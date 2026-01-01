Jaeger er et CNCF-gradueret projekt for ende-til-ende distribueret sporing, oprindeligt bygget hos Uber til at overvåge tusindvis af mikrotjenester. Det fanger, hvordan anmodninger forplanter sig gennem dit system – og afslører tjenesteafhængigheder, tidsopdelinger, fejludbredelse og flaskehalse i latenstid, der er usynlige med traditionel logning alene. Denne implementering understøtter OpenTelemetry Protocol (OTLP) ud af boksen for kompatibilitet med moderne instrumenteringsbiblioteker.

Selv-hosting af Jaeger holder sporingsdata – som ofte indeholder brugeridentifikatorer, databaseforespørgsler og interne API-detaljer – udelukkende på din egen infrastruktur. Du undgår pris pr. sporing fra kommercielle APM-leverandører og bevarer fuld kontrol over opbevaring og adgang, med forudsigelige omkostninger, der skalerer med din VPS snarere end din trafikmængde.