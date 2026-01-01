Op til 70% rabat på Yarn

Installer Yarn med ét klik.

Selvhøstet, decentraliseret mikroblogging-pod bygget på twtxt-formatet uden annoncer, sporing eller leverandørlåsning.

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
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Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
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Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
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268,99kr.
81,99kr./md.
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Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
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Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Yarn

Yarn er en decentraliseret, selvhostet social medieplatform, der kombinerer mikroblogging i Twitter-stil med det åbne twtxt-feedformat. Hver pod er en uafhængig instans, der federerer med andre Yarn-pods og ethvert twtxt-feed på det åbne web, så brugere kan følge folk på tværs af servere uden at være afhængige af en enkelt udbyder. Softwaren indsamler ingen personlige oplysninger, kører ingen reklamer og sender ingen analyser — indhold og følgergrafer tilhører udelukkende pod-operatøren.

At køre din egen Yarn-pod på en VPS holder samtaler, medier og identitet under dit eget domæne. Den Go-baserede yarnd-server er letvægtig, gemmer alt i en enkelt indlejret database og understøtter både enkeltbruger- og flerbrugere-pods med medieuploads, trådede samtaler og fulde RSS/Atom-feeds.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Yarn

Decentraliserede twtxt-feeds

Hver konto udgiver et bærbart twtxt-feed, som enhver Yarn-pod eller kompatibel klient kan følge — ingen centrale servere eller proprietære protokoller.

Privatliv gennem design

Ingen analyse, ingen reklamer og ingen tredjepartssporing – yarnd indsamler kun det, der er nødvendigt for at drive selve podden.

Trådede samtaler

Svarkæder, omtaler og emner lader diskussioner forblive læselige på tværs af pods uden at afhænge af centraliserede tidslinjer.

Indbygget mediasupport

Upload billeder, lyd og video direkte til din pod med valgfri ffmpeg-transkodning til inline-afspilning.

Enkeltbruger- eller flerbrugerpods

Driv en personlig pod til dig selv eller åbn registreringer for at hoste et fællesskab – den samme binære fil håndterer begge implementeringsmodeller.

Letvægts Go-binærfil

Yarnd-serveren kører som en enkelt kompileret binær med en indlejret bitcask-database, hvilket holder ressourceforbruget lavt på små VPS-planer.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Yarn

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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