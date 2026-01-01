Yarn er en decentraliseret, selvhostet social medieplatform, der kombinerer mikroblogging i Twitter-stil med det åbne twtxt-feedformat. Hver pod er en uafhængig instans, der federerer med andre Yarn-pods og ethvert twtxt-feed på det åbne web, så brugere kan følge folk på tværs af servere uden at være afhængige af en enkelt udbyder. Softwaren indsamler ingen personlige oplysninger, kører ingen reklamer og sender ingen analyser — indhold og følgergrafer tilhører udelukkende pod-operatøren.

At køre din egen Yarn-pod på en VPS holder samtaler, medier og identitet under dit eget domæne. Den Go-baserede yarnd-server er letvægtig, gemmer alt i en enkelt indlejret database og understøtter både enkeltbruger- og flerbrugere-pods med medieuploads, trådede samtaler og fulde RSS/Atom-feeds.