Installer Yarn med ét klik.
Selvhøstet, decentraliseret mikroblogging-pod bygget på twtxt-formatet uden annoncer, sporing eller leverandørlåsning.
Vælg en VPS-pakke til Yarn
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Yarn
Yarn er en decentraliseret, selvhostet social medieplatform, der kombinerer mikroblogging i Twitter-stil med det åbne twtxt-feedformat. Hver pod er en uafhængig instans, der federerer med andre Yarn-pods og ethvert twtxt-feed på det åbne web, så brugere kan følge folk på tværs af servere uden at være afhængige af en enkelt udbyder. Softwaren indsamler ingen personlige oplysninger, kører ingen reklamer og sender ingen analyser — indhold og følgergrafer tilhører udelukkende pod-operatøren.
At køre din egen Yarn-pod på en VPS holder samtaler, medier og identitet under dit eget domæne. Den Go-baserede yarnd-server er letvægtig, gemmer alt i en enkelt indlejret database og understøtter både enkeltbruger- og flerbrugere-pods med medieuploads, trådede samtaler og fulde RSS/Atom-feeds.
Vigtige funktioner i Yarn
Decentraliserede twtxt-feeds
Hver konto udgiver et bærbart twtxt-feed, som enhver Yarn-pod eller kompatibel klient kan følge — ingen centrale servere eller proprietære protokoller.
Privatliv gennem design
Ingen analyse, ingen reklamer og ingen tredjepartssporing – yarnd indsamler kun det, der er nødvendigt for at drive selve podden.
Trådede samtaler
Svarkæder, omtaler og emner lader diskussioner forblive læselige på tværs af pods uden at afhænge af centraliserede tidslinjer.
Indbygget mediasupport
Upload billeder, lyd og video direkte til din pod med valgfri ffmpeg-transkodning til inline-afspilning.
Enkeltbruger- eller flerbrugerpods
Driv en personlig pod til dig selv eller åbn registreringer for at hoste et fællesskab – den samme binære fil håndterer begge implementeringsmodeller.
Letvægts Go-binærfil
Yarnd-serveren kører som en enkelt kompileret binær med en indlejret bitcask-database, hvilket holder ressourceforbruget lavt på små VPS-planer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Yarn
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.