Installer Komari med ét klik installation.
Letvægts selvhostet serverovervågningsdashboard med agentbaseret dataindsamling og realtidsmålinger.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Komari
Komari er et letvægts, open source serverovervågningsværktøj bygget til selvhostere, der har brug for realtidssynlighed i deres infrastruktur uden overhead fra virksomhedsovervågningsplatforme. Det bruger en lille agent installeret på hver overvåget server til at indsamle CPU-, hukommelses-, disk- og netværksmålinger, som derefter vises i et rent webdashboard.
Fordi Komari er selvhostet, bliver al din servertelemetri på din egen infrastruktur, uden at data sendes til tredjepartstjenester. Det SQLite-baserede design betyder nul eksterne databaseafhængigheder, hvilket gør det hurtigt at implementere og nemt at vedligeholde, selv for små teams og solooperatører.
Vigtige funktioner i Komari
Agentbaseret overvågning
Installer den lette Komari-agent på enhver server for at indsamle og streame metrics tilbage til dit centrale dashboard.
Målinger i realtid
Vis CPU-forbrug, hukommelsesforbrug, disk-I/O og netværksgennemstrømning liveopdateret i webgrænsefladen.
Multiserverdashboard
Overvåg alle dine servere fra et samlet overblik, hvor hver agent rapporterer uafhængigt til den centrale vært.
Nul eksterne afhængigheder
SQLite-lagring betyder ingen separat databasetjeneste at administrere – kun containeren og en vedvarende datavolumen.
Understøttelse af tilpasset tema
Tilpas dashboardets udseende, så det matcher dine præferencer eller organisationens branding.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Komari
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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