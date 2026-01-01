Komari er et letvægts, open source serverovervågningsværktøj bygget til selvhostere, der har brug for realtidssynlighed i deres infrastruktur uden overhead fra virksomhedsovervågningsplatforme. Det bruger en lille agent installeret på hver overvåget server til at indsamle CPU-, hukommelses-, disk- og netværksmålinger, som derefter vises i et rent webdashboard.

Fordi Komari er selvhostet, bliver al din servertelemetri på din egen infrastruktur, uden at data sendes til tredjepartstjenester. Det SQLite-baserede design betyder nul eksterne databaseafhængigheder, hvilket gør det hurtigt at implementere og nemt at vedligeholde, selv for små teams og solooperatører.