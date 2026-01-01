Wanderer er en selvhostet spordatabase og udendørsaktivitetsmåler for vandrere, cyklister, klatrere og alle, der udforsker til fods eller på hjul. Upload GPX-spor, log toppe og waypoints, gennemse højdeprofiler, og se alle dine spor på et interaktivt kort — på din egen server uden abonnement eller datadeling med tredjeparter.

At gemme dine spor privat på en VPS betyder, at dine ruter, placeringer og aktivitetshistorik forbliver under din kontrol. Wanderer integrerer med OpenStreetMap-tjenester til geokodning og ruteplanlægning, og dens understøttelse af flere brugere gør den til en praktisk delt logbog for sporklubber, vandregrupper eller familier, der udforsker naturen sammen.