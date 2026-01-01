Udrul Wanderer med enkeltklikinstallation
Selvhostet spordatabase og GPX-spormanager for vandrere, cyklister og udendørseventyrere.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Wanderer
Wanderer er en selvhostet spordatabase og udendørsaktivitetsmåler for vandrere, cyklister, klatrere og alle, der udforsker til fods eller på hjul. Upload GPX-spor, log toppe og waypoints, gennemse højdeprofiler, og se alle dine spor på et interaktivt kort — på din egen server uden abonnement eller datadeling med tredjeparter.
At gemme dine spor privat på en VPS betyder, at dine ruter, placeringer og aktivitetshistorik forbliver under din kontrol. Wanderer integrerer med OpenStreetMap-tjenester til geokodning og ruteplanlægning, og dens understøttelse af flere brugere gør den til en praktisk delt logbog for sporklubber, vandregrupper eller familier, der udforsker naturen sammen.
Vigtige funktioner i Wanderer
GPX sporstyring
Upload og organiser GPX-filer fra enhver GPS-enhed eller app for at opbygge et personligt bibliotek med ruter og registrerede aktiviteter.
Interaktive stikort
Gennemse alle dine ruter på et interaktivt OpenStreetMap-baseret kort med filtre for distance, højde og aktivitetstype.
Højdeprofiler
Se detaljerede højdekort for hver sti for at forstå stigning, fald og terrænets sværhedsgrad, før du tager afsted.
Top- og vejpunktlogfiler
Registrer toppe, udgangspunkter for stier og interessante steder langs ruter for at opbygge en søgbar personlig udendørslogbog.
Flerbrugerstiedeling
Del sporsamlinger med familiemedlemmer eller klubmedlemmer, så hele gruppen kan få adgang til og bidrage til et fælles bibliotek.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Wanderer
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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