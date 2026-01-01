Annif er et open source-værktøjssæt fra Finlands Nationalbibliotek, der automatisk tildeler emneord til dokumenter. Det kombinerer leksikale, statistiske og maskinlærings-backends, herunder TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE og ensemblemodeller, så katalogisatorer kan vælge eller kombinere de algoritmer, der bedst passer til hver samling og hvert sprog.

At hoste Annif selv på din egen VPS holder træningskorpora, kontrollerede vokabularer og bibliografiske metadata under din fulde kontrol i stedet for at sende dem til en tredjeparts indekseringstjeneste. Containeren eksponerer en REST API og en browserbaseret brugerflade til test af projekter, så integrering af Annif i eksisterende katalogiserings-pipelines eller opbygning af brugerdefinerede klienter kun kræver HTTP-kald.