LakeFS er en open source-datastyringsplatform, der anvender Git-lignende arbejdsgange på datasøer. Den gør det muligt for teams at oprette grene til isoleret dataeksperimentering, committe reproducerbare snapshots og flette ændringer atomisk — alt sammen uden at duplikere data. LakeFS fungerer indbygget med AWS S3, Azure Blob Storage og Google Cloud Storage, samtidig med at den eksponerer en fuldt S3-kompatibel API, så eksisterende værktøjer ikke kræver ændringer.

Selvvært for LakeFS på din VPS giver data- og ML-teams fuld kontrol over deres datastyringsinfrastruktur. Uanset om du har brug for reproducerbare maskinlæringseksperimenter, sikre staging-miljøer til ETL-pipelines eller muligheden for at rulle dårlig dataindtagelse tilbage, giver LakeFS den samme tillid til dataoperationer, som Git giver til kode.