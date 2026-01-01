Udrul LakeFS med etklikinstallation
Open source Git-lignende versionsstyring til din datasø, der tilføjer forgrening og commit til objektlager.
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Hvad du kan bygge med LakeFS
LakeFS er en open source-datastyringsplatform, der anvender Git-lignende arbejdsgange på datasøer. Den gør det muligt for teams at oprette grene til isoleret dataeksperimentering, committe reproducerbare snapshots og flette ændringer atomisk — alt sammen uden at duplikere data. LakeFS fungerer indbygget med AWS S3, Azure Blob Storage og Google Cloud Storage, samtidig med at den eksponerer en fuldt S3-kompatibel API, så eksisterende værktøjer ikke kræver ændringer.
Selvvært for LakeFS på din VPS giver data- og ML-teams fuld kontrol over deres datastyringsinfrastruktur. Uanset om du har brug for reproducerbare maskinlæringseksperimenter, sikre staging-miljøer til ETL-pipelines eller muligheden for at rulle dårlig dataindtagelse tilbage, giver LakeFS den samme tillid til dataoperationer, som Git giver til kode.
Vigtige funktioner i LakeFS
Git-lignende dataforgrening
Opret isolerede dataforgreninger til eksperimentering eller staging uden at duplikere objekter, ved at bruge nul-kopieringsforgrening, der udelukkende er baseret på metadata.
Reproducerbare commits
Gem dataøjebliksbilleder på ethvert tidspunkt, så maskinlæringseksperimenter og pipelinekørsler kan reproduceres nøjagtigt fra en kendt datatilstand.
Atomiske sammenfletninger
Flet datagrene tilbage til main atomisk, hvilket sikrer, at downstream-forbrugere altid ser et konsistent og komplet datasæt.
S3-kompatibel API
LakeFS udstiller et fuldt S3-kompatibelt endepunkt, så Spark, Pandas og andre værktøjer kan forbinde uden kodeændringer.
Datatibagerulning
Gendan øjeblikkeligt til enhver tidligere commit for at komme dig over utilsigtede sletninger eller dårlig dataindtagelse på sekunder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre LakeFS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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