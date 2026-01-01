Installer Cypht med ét klik.
Letvægts open source webmailklient, der samler flere e-mailkonti og nyhedsfeeds i én hurtig grænseflade.
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Hvad du kan bygge med Cypht
Cypht er en modulær, open source webmailklient designet til enkelhed og hastighed. I modsætning til tunge webmailløsninger samler Cypht flere IMAP- og POP3-e-mailkonti sammen med RSS/Atom-nyhedsfeeds i en enkelt, samlet indbakkefremvisning — hvilket giver dig et komplet overblik over din kommunikation uden at skifte mellem tjenester.
Bygget på PHP med en Alpine Linux-base kører Cypht effektivt på beskeden hardware og gemmer brugerkonfiguration i en database til pålidelige flerbrugsinstallationer. Dens modulbaserede arkitektur betyder, at du kun indlæser de funktioner, du har brug for, hvilket holder grænsefladen ren og fodaftrykket lille.
Vigtige funktioner i Cypht
Multikontoaggregering
Tilslut flere IMAP- og POP3-e-mailkonti til én samlet indbakkevisning for hurtigere e-mailhåndtering.
Nyhedsfeedintegration
Kombiner e-mail og RSS/Atom-nyhedsfeeds i en enkelt grænseflade, hvilket reducerer antallet af apps, du skal bruge for at holde dig informeret.
Modulær arkitektur
Aktiver kun de moduler, du har brug for – kontakter, kalendere, IMAP-mapper, sieve-filtre og mere – og hold brugerfladen slank.
Databasebaserede sessioner
Gemmer brugerkonfiguration og sessioner i MariaDB til pålidelige, skalerbare flerbrugsinstallationer.
Letvægtsfodaftryk
Kører på Alpine Linux med Nginx og PHP pakket i et enkelt billede på ~290 MB, hvilket kræver minimale VPS-ressourcer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Cypht
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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