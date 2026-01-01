Cypht er en modulær, open source webmailklient designet til enkelhed og hastighed. I modsætning til tunge webmailløsninger samler Cypht flere IMAP- og POP3-e-mailkonti sammen med RSS/Atom-nyhedsfeeds i en enkelt, samlet indbakkefremvisning — hvilket giver dig et komplet overblik over din kommunikation uden at skifte mellem tjenester.

Bygget på PHP med en Alpine Linux-base kører Cypht effektivt på beskeden hardware og gemmer brugerkonfiguration i en database til pålidelige flerbrugsinstallationer. Dens modulbaserede arkitektur betyder, at du kun indlæser de funktioner, du har brug for, hvilket holder grænsefladen ren og fodaftrykket lille.