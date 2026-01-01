Udrul Logto med enkeltklikinstallation.
Omfattende identitets- og autentificeringsplatform med OAuth 2.0, OIDC og understøttelse af virksomheds-SSO.
Vælg en VPS-pakke til Logto
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Logto
Logto er en moderne platform til identitets- og adgangsstyring, der leverer komplet autentificeringsinfrastruktur til web-, mobil- og API-applikationer. Den implementerer OAuth 2.0, OpenID Connect og SAML ud af boksen, med forudbyggede UI-komponenter til login, integrationer til socialt login, MFA og rollebaseret adgangskontrol — så teams kan tilføje produktionsklar autentificering uden at bygge det fra bunden.
Selv-hosting af Logto på din VPS giver dig ubegrænsede brugere til en fast pris, fuld datasuverænitet over legitimationsoplysninger og sessionsdata, og fleksibiliteten til at opfylde krav til dataresidens eller compliance, som tredjeparts autentificeringstjenester ikke kan tilfredsstille.
Vigtige funktioner i Logto
OAuth 2.0 og OIDC
Industristandardprotokoller til sikring af applikationer og API'er uden at skrive brugerdefineret autentificeringslogik.
Sociale loginintegrationer
Tilføj Google, GitHub, Microsoft og snesevis af andre sociale udbydere til enhver applikation med minimal konfiguration.
Multi-faktor godkendelse
Beskyt konti med TOTP, SMS og e-mail OTP multifaktorgodkendelse og adgangskodeløse loginforløb.
Rollebaseret adgangskontrol
Definer roller, tilladelser og omfang for at styre præcis, hvad hver bruger eller applikation kan få adgang til.
Organisationsadministration
Understøtter multi-tenant SaaS-applikationer med indbyggede organisations- og teamstrukturer med SSO pr. organisation.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Logto
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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