Logto er en moderne platform til identitets- og adgangsstyring, der leverer komplet autentificeringsinfrastruktur til web-, mobil- og API-applikationer. Den implementerer OAuth 2.0, OpenID Connect og SAML ud af boksen, med forudbyggede UI-komponenter til login, integrationer til socialt login, MFA og rollebaseret adgangskontrol — så teams kan tilføje produktionsklar autentificering uden at bygge det fra bunden.

Selv-hosting af Logto på din VPS giver dig ubegrænsede brugere til en fast pris, fuld datasuverænitet over legitimationsoplysninger og sessionsdata, og fleksibiliteten til at opfylde krav til dataresidens eller compliance, som tredjeparts autentificeringstjenester ikke kan tilfredsstille.