Rotki er et open source porteføljestyringsværktøj, analyse- og skatterapporteringsværktøj bygget op omkring et enkelt princip: dine finansielle data forlader aldrig din maskine. I modsætning til centraliserede porteføljeapps, der samler beholdninger på tværs af børser og tegnebøger på deres servere, kører Rotki lokalt og behandler alt på din egen VPS — ingen konti, ingen datadeling, ingen brudrisiko.

Det forbinder til Binance, Coinbase, Kraken og snesevis af andre børser via skrivebeskyttede API-nøgler, sporer Ethereum- og Bitcoin-tegnebøger og overvåger DeFi-positioner i protokoller som Aave og Uniswap. Selv-hosting giver dig vedvarende adgang fra enhver enhed uden at udsætte følsomme API-nøgler for tredjeparter.