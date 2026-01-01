Udrul Rotki i etkliksinstallation
Open source kryptoporteføljetracker, der behandler alle data lokalt og holder dine finansielle oplysninger fuldstændig private.
Vælg en VPS-pakke til Rotki
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Rotki
Rotki er et open source porteføljestyringsværktøj, analyse- og skatterapporteringsværktøj bygget op omkring et enkelt princip: dine finansielle data forlader aldrig din maskine. I modsætning til centraliserede porteføljeapps, der samler beholdninger på tværs af børser og tegnebøger på deres servere, kører Rotki lokalt og behandler alt på din egen VPS — ingen konti, ingen datadeling, ingen brudrisiko.
Det forbinder til Binance, Coinbase, Kraken og snesevis af andre børser via skrivebeskyttede API-nøgler, sporer Ethereum- og Bitcoin-tegnebøger og overvåger DeFi-positioner i protokoller som Aave og Uniswap. Selv-hosting giver dig vedvarende adgang fra enhver enhed uden at udsætte følsomme API-nøgler for tredjeparter.
Vigtige funktioner i Rotki
Lokal databehandling
Alle porteføljedata behandles på din egen server – intet sendes til eksterne tjenester, hvilket eliminerer risikoen for finansielle databrud.
Multi-udvekslingssporing
Opretter forbindelse til Binance, Coinbase, Kraken og mange andre børser via skrivebeskyttede API-nøgler for en samlet porteføljeoversigt.
DeFi-protokolsupport
Registrerer automatisk positioner i Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO og andre DeFi-protokoller, inklusive afkast og belønninger.
Skatterapportgenerering
Genererer detaljerede rapporter over handler, indkomst og skattepligtige begivenheder, formateret til revisorer eller import til skatteregnskabsprogrammer.
Blockchainovervågning
Sporer Ethereum-adresser med alle ERC-20-tokens, Bitcoin-adresser og NFT-beholdninger med værdiansættelse i realtid.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Rotki
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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