Implementer Damselfly med enkeltklikinstallation.
Serverbaseret fotostyring med ansigtsgenkendelse på enheden, objektgenkendelse og fuldtekstsøgning i metadata.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Damselfly
Damselfly er en serverbaseret fotostyringsapplikation bygget til meget store biblioteker. Den indekserer en billedmappe på øverste niveau, bygger miniaturebilleder i baggrunden og lader dig søge på tværs af IPTC-nøgleordstags, mappenavne, EXIF-metadata, ansigter og registrerede objekter via en hurtig Blazor WebAssembly UI. Ansigtsgenkendelse og objektdetektering kører lokalt og offline, uden SaaS-afhængighed.
Selv-hosting af Damselfly på din egen VPS holder fotometadata, ansigtsvektorer og biblioteksstruktur inden for infrastruktur, du kontrollerer, snarere end en offentlig fototjeneste. Platformen håndterer 500.000+ billedkataloger med søgninger på under et sekund, understøtter multi-brugerkonti med rollebaserede rettigheder og parres med Damselfly Desktop-klienten til synkronisering-til-laptop redigeringsarbejdsgange.
Vigtige funktioner i Damselfly
Lokal ansigtsgenkendelse
Kører ansigtsgenkendelse og -identifikation udelukkende på serveren uden afhængighed af tredjeparts-API'er, grupperer fotos efter genkendte personer til arbejdsgange med personbaseret browsing.
Objektdetektion
Identificerer objekter, scener og billedfarver i dit bibliotek, så en søgning efter "hund" eller "strand" returnerer matchende fotos, selv uden manuel tagging.
IPTC nøgleordstagging
Hurtige ikke-destruktive EXIF/IPTC-nøgleordsopdateringer via ExifTool – JPEGs genkodes ikke, når tags ændres, hvilket bevarer den originale kvalitet.
Fuldtekstmetadatasøgning
Søgning på under et sekund på tværs af hundredtusinder af billeder efter tag, mappe, filnavn, kamera, objektiv, datointerval, orientering og mere.
Indkøbskurv
Gem billeder fra søgeresultater i en vedvarende kurv, derefter download, eksporter med vandmærker, eller synkroniser dem til et skrivebord med Damselfly-klienten.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Damselfly
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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