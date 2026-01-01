Damselfly er en serverbaseret fotostyringsapplikation bygget til meget store biblioteker. Den indekserer en billedmappe på øverste niveau, bygger miniaturebilleder i baggrunden og lader dig søge på tværs af IPTC-nøgleordstags, mappenavne, EXIF-metadata, ansigter og registrerede objekter via en hurtig Blazor WebAssembly UI. Ansigtsgenkendelse og objektdetektering kører lokalt og offline, uden SaaS-afhængighed.

Selv-hosting af Damselfly på din egen VPS holder fotometadata, ansigtsvektorer og biblioteksstruktur inden for infrastruktur, du kontrollerer, snarere end en offentlig fototjeneste. Platformen håndterer 500.000+ billedkataloger med søgninger på under et sekund, understøtter multi-brugerkonti med rollebaserede rettigheder og parres med Damselfly Desktop-klienten til synkronisering-til-laptop redigeringsarbejdsgange.