Udrul ny API med et-klik-installation
Samlet LLM-gateway til styring af flere AI-udbydere med brugssporing, adgangskontrol og belastningsudligning.
Vælg en VPS-pakke til New API
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med New API
New API er en open source LLM-gateway, der giver et enkelt adgangspunkt for OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini og snesevis af andre AI-udbydere. Den centraliserer API-nøglestyring, håndhæver brugskvoter, sporer omkostninger pr. bruger eller team og muliggør failover og load balancing på tværs af udbydere — alt sammen via et web-dashboard.
Selv-hosting af New API på din VPS holder følsomme AI-legitimationsoplysninger og brugsdata under din kontrol, fjerner gateway-gebyrer pr. anmodning og giver dig fleksibiliteten til at tilføje eller udskifte udbydere uden at ændre din applikationskode.
Vigtige funktioner i New API
Samlet Udbydergateway
Rout anmodninger til OpenAI, Claude, Gemini og andre LLM'er gennem et enkelt endepunkt, og skift udbydere uden at ændre din applikationskode.
Brugssporing og Kvoter
Overvåg tokenforbrug og omkostninger pr. bruger, team eller projekt, og sæt hårde grænser for at forhindre uventede AI-udgifter i hele din organisation.
Belastningsfordeling og Failover
Fordel anmodninger på tværs af flere udbyderkanaler, og fald automatisk tilbage på alternativer, når en udbyder er utilgængelig, hvilket maksimerer oppetiden.
Tokenbaseret adgangskontrol
Udsted API-tokens til teams og applikationer uden at afsløre dine faktiske udbyderlegitimationsoplysninger, og hold hemmeligheder centraliserede og tilbagekaldelige til enhver tid.
Webdashboard
Administrer kanaler, brugere og kvoter via en indbygget webgrænseflade med realtids brugslogfiler og forbrugsanalyser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre New API
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.