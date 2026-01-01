New API er en open source LLM-gateway, der giver et enkelt adgangspunkt for OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini og snesevis af andre AI-udbydere. Den centraliserer API-nøglestyring, håndhæver brugskvoter, sporer omkostninger pr. bruger eller team og muliggør failover og load balancing på tværs af udbydere — alt sammen via et web-dashboard.

Selv-hosting af New API på din VPS holder følsomme AI-legitimationsoplysninger og brugsdata under din kontrol, fjerner gateway-gebyrer pr. anmodning og giver dig fleksibiliteten til at tilføje eller udskifte udbydere uden at ændre din applikationskode.