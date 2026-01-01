Udrul FalkorDB med ét-klik-installation.
Højtydende grafdatabase bygget til GraphRAG, vidensgrafer og realtids Cypher-forespørgsler i stor skala.
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Hvad du kan bygge med FalkorDB
FalkorDB er en open source-grafdatabasemotor bygget oven på Redis, designet til højtydende grafforespørgsler ved hjælp af OpenCypher-forespørgselssproget. Den lagrer grafdata nativt i hukommelsen, hvilket muliggør gennemløbstider på under et millisekund på tværs af komplekse entitetsrelationer — hvilket gør den yderst velegnet til GraphRAG-pipelines, anbefalingsmotorer, svindeldetektion, identitetsgrafer og netværkstopologianalyse.
FalkorDB leveres med en indbygget browserbaseret brugerflade på port 3000, så du kan udforske grafer, køre Cypher-forespørgsler og visualisere node- og kantrelationer uden yderligere værktøjer. Selvhosting på din egen VPS holder dine grafdata fuldt ud under din kontrol uden forespørgselsgrænser, ingen prisfastsættelse pr. node og direkte adgang til at finjustere ydeevneindstillinger.
Vigtige funktioner i FalkorDB
OpenCypher Forespørgselssprog
Skriv udtryksfulde grafforespørgsler ved hjælp af OpenCypher, det branchestandarddeklarative sprog til at gennemløbe noder, kanter og mønstre.
Indbygget webbrugergrænseflade
Udforsk grafer, kør Cypher-forespørgsler, og visualiser relationer direkte i browseren uden at installere yderligere klientværktøjer.
In-memory-ydeevne
Grafdata lagres nativt i hukommelsen, hvilket muliggør gennemløbstider på under et millisekund, selv på tværs af dybt forbundne relationer med flere hop.
GraphRAG Klar
Optimeret til retrieval-forstærkede genererings-pipelines, der kræver nøjagtig og lav-latenstid gennemgang af vidensgrafer ved inferenstid.
Redis Protokolkompatibel
Understøtter Redis-protokollen, så ethvert Redis-klientbibliotek kan oprette forbindelse til FalkorDB uden yderligere drivere eller brugerdefinerede SDK'er.
Adgangskodeautentificering
Sikker adgang med adgangskodegodkendelse på Redis-niveau, hvilket holder dine grafdata beskyttet mod uautoriserede forbindelser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre FalkorDB
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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