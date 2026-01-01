FalkorDB er en open source-grafdatabasemotor bygget oven på Redis, designet til højtydende grafforespørgsler ved hjælp af OpenCypher-forespørgselssproget. Den lagrer grafdata nativt i hukommelsen, hvilket muliggør gennemløbstider på under et millisekund på tværs af komplekse entitetsrelationer — hvilket gør den yderst velegnet til GraphRAG-pipelines, anbefalingsmotorer, svindeldetektion, identitetsgrafer og netværkstopologianalyse.

FalkorDB leveres med en indbygget browserbaseret brugerflade på port 3000, så du kan udforske grafer, køre Cypher-forespørgsler og visualisere node- og kantrelationer uden yderligere værktøjer. Selvhosting på din egen VPS holder dine grafdata fuldt ud under din kontrol uden forespørgselsgrænser, ingen prisfastsættelse pr. node og direkte adgang til at finjustere ydeevneindstillinger.