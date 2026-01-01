OpenFGA er en open source-autorisationsmotor bygget på principperne fra Google Zanzibar – det globalt distribuerede tilladelsessystem, der driver Google Drev, Docs og Kalender. Det giver ingeniørteams mulighed for at definere og håndhæve finkornede adgangskontrolpolitikker ved hjælp af et menneskelæsbart modelleringssprog og derefter evaluere disse politikker med høj gennemstrømning via en simpel HTTP- eller gRPC-API. ReBAC (relationsbaseret adgangskontrol), RBAC (rollebaseret) og ABAC (attributbaseret) modeller understøttes alle nativt og kan kombineres inden for et enkelt autorisationsskema.

Selvhostning af OpenFGA på din VPS holder autorisationslogik og relationsdata under din fulde kontrol, uden leverandørbinding eller pris pr. kontrol. Autorisationskontroller kører med lav latenstid mod dit eget PostgreSQL-lager, og API'en integreres problemfrit med applikationer skrevet på ethvert sprog via de officielle SDK'er.