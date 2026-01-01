Udrul OpenFGA med etklikinstallation.
Højtydende autorisationsmotor inspireret af Google Zanzibar til modellering og håndhævelse af finkornet adgangskontrol via HTTP- og gRPC-API'er.
Vælg en VPS-pakke til OpenFGA
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OpenFGA
OpenFGA er en open source-autorisationsmotor bygget på principperne fra Google Zanzibar – det globalt distribuerede tilladelsessystem, der driver Google Drev, Docs og Kalender. Det giver ingeniørteams mulighed for at definere og håndhæve finkornede adgangskontrolpolitikker ved hjælp af et menneskelæsbart modelleringssprog og derefter evaluere disse politikker med høj gennemstrømning via en simpel HTTP- eller gRPC-API. ReBAC (relationsbaseret adgangskontrol), RBAC (rollebaseret) og ABAC (attributbaseret) modeller understøttes alle nativt og kan kombineres inden for et enkelt autorisationsskema.
Selvhostning af OpenFGA på din VPS holder autorisationslogik og relationsdata under din fulde kontrol, uden leverandørbinding eller pris pr. kontrol. Autorisationskontroller kører med lav latenstid mod dit eget PostgreSQL-lager, og API'en integreres problemfrit med applikationer skrevet på ethvert sprog via de officielle SDK'er.
Vigtige funktioner i OpenFGA
Google Zanzibar model
Udtryk autorisationspolitikker som typede relationstupler – den samme tilgang, som Google Drive bruger – hvilket muliggør ensartet, skalerbar adgangskontrol på tværs af tjenester.
Lav-latenstidskontroller
Designet til den kritiske anmodningssti evaluerer OpenFGA autorisationstjek på millisekunder, så tilladelsesbeslutninger aldrig bliver en flaskehals i brugerrettede anmodninger.
HTTP og gRPC API'er
Evaluer adgangskontroller, skriv relationstupler, og udvid adgangstræer over både HTTP og gRPC, med officielle SDK'er til Go, Node.js, Python, Java og .NET.
Flere autentificeringsmodeller
Definer RBAC-, ReBAC- og ABAC-politikker – eller kombiner alle tre – inden for et enkelt autorisationsskema, der dækker alle ressourcetyper i din applikation.
PostgreSQL-persistering
Relationstupler og modelversioner lagres i en PostgreSQL-database, hvilket giver en holdbar, forespørgselsbar autorisationstilstand med transaktionel konsistens.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OpenFGA
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.