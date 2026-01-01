Hemmelig er en selvhostet applikation til deling af følsomme oplysninger via krypterede, selvdestruerende links. Adgangskoder, API-nøgler og private noter krypteres på klientsiden, før de nogensinde forlader browseren, så serveren gemmer kun chiffertekst, den ikke kan dekryptere. Hver hemmelighed kan låses bag en adgangskode, begrænses af IP, indstilles til at udløbe efter et valgt tidspunkt eller begrænses til et maksimalt antal visninger.

At køre Hemmelig på din egen VPS holder alle delte legitimationsoplysninger væk fra tredjeparts infrastruktur. Du kontrollerer opbevaringsreglerne, adgangslogfilerne og krypteringsgrænsen, hvilket gør den velegnet til teams, der overdrager legitimationsoplysninger, kundedata eller enhver nyttelast, der er for følsom til at efterlade i e-mail eller chathistorik.