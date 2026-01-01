Udrul Hemmelig med et-klik-installation
Del krypterede, selvdestruerende hemmeligheder via engangslinks, der forsvinder efter første læsning.
Vælg en VPS-pakke til Hemmelig
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Hemmelig
Hemmelig er en selvhostet applikation til deling af følsomme oplysninger via krypterede, selvdestruerende links. Adgangskoder, API-nøgler og private noter krypteres på klientsiden, før de nogensinde forlader browseren, så serveren gemmer kun chiffertekst, den ikke kan dekryptere. Hver hemmelighed kan låses bag en adgangskode, begrænses af IP, indstilles til at udløbe efter et valgt tidspunkt eller begrænses til et maksimalt antal visninger.
At køre Hemmelig på din egen VPS holder alle delte legitimationsoplysninger væk fra tredjeparts infrastruktur. Du kontrollerer opbevaringsreglerne, adgangslogfilerne og krypteringsgrænsen, hvilket gør den velegnet til teams, der overdrager legitimationsoplysninger, kundedata eller enhver nyttelast, der er for følsom til at efterlade i e-mail eller chathistorik.
Vigtige funktioner i Hemmelig
Klientsidekryptering
Hemmeligheder krypteres i browseren med AES-256-GCM før upload, så serveren aldrig ser klartekst.
Engangslinks
Hvert link selvdestruerer efter et konfigurerbart antal visninger eller udløbsperiode, uden at efterlade spor.
Adgangskode- og IP-beskyttelse
Lås hemmeligheder med en valgfri adgangskode, eller begræns adgangen til specifikke IP-områder for et ekstra sikkerhedslag.
Krypterede filoverførsler
Vedhæft filer til en hemmelighed med den samme end-to-end-kryptering, som anvendes på tekstdata, klar til godkendte brugere.
QR-kodedeling
Generer QR-koder til ethvert hemmeligt link, så modtagere kan åbne det på en telefon uden at kopiere lange URL'er.
Ingen konto nødvendig
Alle kan oprette og åbne en hemmelighed uden at oprette sig, mens valgfrie konti låser op for filer og historik.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Hemmelig
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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