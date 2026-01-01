Implementer Drizzle Gateway med ét-klik installation.
Selvhostet databasestyringsværktøj bygget på Drizzle ORM-økosystemet med visuel forespørgselsbygning og understøttelse af flere databaser.
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Hvad du kan bygge med Drizzle Gateway
Drizzle Gateway er en forbedret, selvhostet version af Drizzle Studio, der giver udviklere og databaseadministratorer en omfattende webbaseret grænseflade til administration af deres databaser. Bygget på Drizzle ORM-økosystemet leverer det avanceret forespørgselsbygning, realtids skemavisualisering og migrationsstyring i et enkelt værktøj, der er tilgængeligt fra enhver browser.
Applikationen understøtter flere samtidige databaseforbindelser, hvilket gør den til et centraliseret knudepunkt for teams, der arbejder på tværs af udviklings-, staging- og produktionsmiljøer. Masteradgangskodebeskyttelse sikrer adgangen, mens persistent lagring holder alle forbindelseskonfigurationer og gemte forespørgsler intakte på tværs af genstarter. Selvhosting sikrer, at følsomme databaselegitimationsoplysninger aldrig forlader din infrastruktur.
Vigtige funktioner i Drizzle Gateway
Visuel forespørgselsbygger
Konstruer og udfør databaseforespørgsler via en intuitiv grænseflade med typesikkerhed – ingen rå SQL er påkrævet til almindelige operationer.
Skemavisualisering
Se din databasestruktur og relationer i et visuelt realtidsdiagram, der opdateres, når du foretager skemaændringer.
Multidatabaseforbindelser
Administrer forbindelser til flere databaser samtidig, skift mellem miljøer uden at forlade grænsefladen.
Migrationsstyring
Generer, forhåndsvis, og anvend skemamigreringer direkte fra brugerfladen, og hold din databaseudvikling organiseret og kontrollerbar.
Masteradgangskodebeskyttelse
Sikrer adgang til alle databaseforbindelser bag en enkelt masteradgangskode, og holder legitimationsoplysninger sikre på din VPS.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Drizzle Gateway
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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