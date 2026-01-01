Drizzle Gateway er en forbedret, selvhostet version af Drizzle Studio, der giver udviklere og databaseadministratorer en omfattende webbaseret grænseflade til administration af deres databaser. Bygget på Drizzle ORM-økosystemet leverer det avanceret forespørgselsbygning, realtids skemavisualisering og migrationsstyring i et enkelt værktøj, der er tilgængeligt fra enhver browser.

Applikationen understøtter flere samtidige databaseforbindelser, hvilket gør den til et centraliseret knudepunkt for teams, der arbejder på tværs af udviklings-, staging- og produktionsmiljøer. Masteradgangskodebeskyttelse sikrer adgangen, mens persistent lagring holder alle forbindelseskonfigurationer og gemte forespørgsler intakte på tværs af genstarter. Selvhosting sikrer, at følsomme databaselegitimationsoplysninger aldrig forlader din infrastruktur.