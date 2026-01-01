Evolution Go er en WhatsApp API-gateway omskrevet i Go, designet som et let og effektivt alternativ til den Node.js-baserede Evolution API. Bygget på whatsmeow-biblioteket leverer den de samme kernefunktioner for meddelelsesautomatisering — styring af flere instanser, webhook-hændelser og et RESTful API — samtidig med at den forbruger betydeligt mindre hukommelse og starter på under et sekund takket være Go's kompilerede runtime og native samtidighedsmodel.

Selv-hosting af Evolution Go på din VPS maksimerer ressourceeffektivitetsfordelen ved dens kompilerede binære fil. Alle autentificeringsoplysninger og samtaledata gemmes i din egen PostgreSQL-database, hvilket sikrer datasouverænitet og overholdelse af regler uden omkostninger pr. besked, der gør kommercielle WhatsApp-udbydere dyre i stor skala.