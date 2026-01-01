Udrul Evolution Go i et-klik-installation.
Højtydende WhatsApp API-gateway skrevet i Go til ressourceeffektiv beskedautomatisering og multi-instansstyring.
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Hvad du kan bygge med Evolution Go
Evolution Go er en WhatsApp API-gateway omskrevet i Go, designet som et let og effektivt alternativ til den Node.js-baserede Evolution API. Bygget på whatsmeow-biblioteket leverer den de samme kernefunktioner for meddelelsesautomatisering — styring af flere instanser, webhook-hændelser og et RESTful API — samtidig med at den forbruger betydeligt mindre hukommelse og starter på under et sekund takket være Go's kompilerede runtime og native samtidighedsmodel.
Selv-hosting af Evolution Go på din VPS maksimerer ressourceeffektivitetsfordelen ved dens kompilerede binære fil. Alle autentificeringsoplysninger og samtaledata gemmes i din egen PostgreSQL-database, hvilket sikrer datasouverænitet og overholdelse af regler uden omkostninger pr. besked, der gør kommercielle WhatsApp-udbydere dyre i stor skala.
Vigtige funktioner i Evolution Go
Go-Native Ydeevne
Kompileret binær med goroutine-baseret samtidighed håndterer tusindvis af samtidige forbindelser med 50-150 MB hukommelse pr. instans, langt mindre end Node.js-versionen.
Multi-instans administration
Betjen flere WhatsApp-numre fra en enkelt installation, hvor hver instans uafhængigt styres og overvåges via REST API'et.
Webhook Begivenhedslevering
Realtids-webhooks sender besked-, forbindelses- og gruppebegivenheder til din applikation øjeblikkeligt, hvilket muliggør automatiserede svarflows og CRM-integration.
Dobbelt databasearkitektur
Autentificering og brugerdata lagres i separate PostgreSQL-databaser, hvilket forenkler sikkerhedskopiering og muliggør finkornede adgangskontroller til sikkerhedsbevidste implementeringer.
Beskedkø-understøttelse
Valgfri RabbitMQ (AMQP) og NATS-integration muliggør skalerbare hændelsesdrevne arkitekturer til store mængder meddelelseshåndtering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Evolution Go
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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