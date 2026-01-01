Unstructured er en open source-API til dokumentbehandling, designet til AI- og maskinlærings-pipelines. Den indtager PDF'er, Word-dokumenter, PowerPoint-præsentationer, billeder, HTML og andre ustrukturerede formater og udtrækker rene, strukturerede tekstelementer klar til indtagelse i vektordatabaser.

Selv-hosting af Unstructured på en VPS holder følsomme dokumenter inden for din egen infrastruktur, samtidig med at det giver de samme udtræksfunktioner, som bruges i produktions-RAG-systemer. Den integreres med LangChain, LlamaIndex og store vektordatabaser, hvilket gør den til et drop-in dokumentindtagelseslag for enhver AI-applikation.