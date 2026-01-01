Implementer Unstructured med enkeltklikinstallation
API til dokumentbehandling, der udtrækker strukturerede data fra PDF'er, Word-filer og billeder til RAG-pipelines og AI-modeller.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Unstructured
Unstructured er en open source-API til dokumentbehandling, designet til AI- og maskinlærings-pipelines. Den indtager PDF'er, Word-dokumenter, PowerPoint-præsentationer, billeder, HTML og andre ustrukturerede formater og udtrækker rene, strukturerede tekstelementer klar til indtagelse i vektordatabaser.
Selv-hosting af Unstructured på en VPS holder følsomme dokumenter inden for din egen infrastruktur, samtidig med at det giver de samme udtræksfunktioner, som bruges i produktions-RAG-systemer. Den integreres med LangChain, LlamaIndex og store vektordatabaser, hvilket gør den til et drop-in dokumentindtagelseslag for enhver AI-applikation.
Vigtige funktioner i Unstructured
Multiformat udtræk
Behandl PDF'er, Word, Excel, PowerPoint, billeder, HTML og e-mailformater via et enkelt, konsistent API-endepunkt.
RAG pipeline klar
Output er struktureret til direkte indlæsning i vektordatabaser som Weaviate, Pinecone og Chroma til retrieval-augmented generation.
LangChain integration
Native LangChain- og LlamaIndex-indlæsere gør Unstructured til en drop-in dokumentkilde for ethvert AI-applikationsframework.
Tabeludtræk
Uddrager nøjagtigt tabeller fra PDF- og Word-dokumenter, bevarer strukturen til efterfølgende databehandlingsopgaver.
Lokal privatlivsbeskyttelse
Kørsel på din egen VPS sikrer, at følsomme dokumenter aldrig forlader din infrastruktur under udtrækningsprocessen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Unstructured
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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