Fasten On-Prem er en open source, selvhostet manager for elektroniske patientjournaler (EPJ), der lader enkeltpersoner og familier samle sundhedsdata fra læger, hospitaler, laboratorier og tilsluttede enheder i et enkelt privat arkiv. Bygget på FHIR-sundhedsdatastandarden og skrevet i Go, indtager den journaler via manuel indtastning og FHIR Bundle-uploads eksporteret fra patientportaler, og viser dem i en samlet tidslinje sammen med noter, tilstande, medicin, allergier og laboratorieresultater.

Selvhosting af Fasten på din egen VPS holder personligt identificerbare sundhedsdata inden for infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for en SaaS-udbyder af sundhedsjournaler — vigtigt i betragtning af, hvor følsom medicinsk historie er. Den krypterede SQLite-database, enkeltbinære Go-runtime og tilmelding pr. bruger betyder, at en lille VPS komfortabelt hoster en fuld personlig eller familiejournal.