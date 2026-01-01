Udrul Fasten Health med enkeltklikinstallation.
Selvhostet personlig og familie elektronisk journaladministrator, der samler sundhedsdata fra udbydere og enheder.
Vælg en VPS-pakke til Fasten Health
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Fasten Health
Fasten On-Prem er en open source, selvhostet manager for elektroniske patientjournaler (EPJ), der lader enkeltpersoner og familier samle sundhedsdata fra læger, hospitaler, laboratorier og tilsluttede enheder i et enkelt privat arkiv. Bygget på FHIR-sundhedsdatastandarden og skrevet i Go, indtager den journaler via manuel indtastning og FHIR Bundle-uploads eksporteret fra patientportaler, og viser dem i en samlet tidslinje sammen med noter, tilstande, medicin, allergier og laboratorieresultater.
Selvhosting af Fasten på din egen VPS holder personligt identificerbare sundhedsdata inden for infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for en SaaS-udbyder af sundhedsjournaler — vigtigt i betragtning af, hvor følsom medicinsk historie er. Den krypterede SQLite-database, enkeltbinære Go-runtime og tilmelding pr. bruger betyder, at en lille VPS komfortabelt hoster en fuld personlig eller familiejournal.
Vigtige funktioner i Fasten Health
FHIR Bundle import
Upload FHIR Bundles eksporteret fra patientportaler eller andre sundhedssystemer for at overføre eksisterende sygehistorie til arkivet.
FHIR-indbygget lagring
Gem optegnelser i deres originale FHIR-ressourceform, så strukturerede forespørgsler, eksport og efterfølgende behandling forbliver leverandøruafhængige.
Manuel postindtastning
Tilføj laboratorieresultater, diagnoser, medicin, vaccinationer og noter manuelt for besøg, behandlere eller eksisterende journaler, der er fra før FHIR-adgang.
Familiekonti
Administrer oplysninger for partnere, børn eller ældre familiemedlemmer fra en enkelt instans med separate brugerkonti.
Krypteret database
SQLite-database er som standard krypteret i hvile, hvilket beskytter følsomme sundhedsjournaler på disk mod opportunistisk adgang.
Dokumentvedhæftninger
Vedhæft scannede dokumenter, billeder og PDF'er til konsultationer, så den fulde sygehistorie findes ét søgbart sted.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Fasten Health
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.