Op til 70% rabat på Fasten Health

Udrul Fasten Health med enkeltklikinstallation.

Selvhostet personlig og familie elektronisk journaladministrator, der samler sundhedsdata fra udbydere og enheder.

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40,99kr./md.
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Udrul Fasten Health med enkeltklikinstallation.

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Fasten Health

Fasten On-Prem er en open source, selvhostet manager for elektroniske patientjournaler (EPJ), der lader enkeltpersoner og familier samle sundhedsdata fra læger, hospitaler, laboratorier og tilsluttede enheder i et enkelt privat arkiv. Bygget på FHIR-sundhedsdatastandarden og skrevet i Go, indtager den journaler via manuel indtastning og FHIR Bundle-uploads eksporteret fra patientportaler, og viser dem i en samlet tidslinje sammen med noter, tilstande, medicin, allergier og laboratorieresultater.

Selvhosting af Fasten på din egen VPS holder personligt identificerbare sundhedsdata inden for infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for en SaaS-udbyder af sundhedsjournaler — vigtigt i betragtning af, hvor følsom medicinsk historie er. Den krypterede SQLite-database, enkeltbinære Go-runtime og tilmelding pr. bruger betyder, at en lille VPS komfortabelt hoster en fuld personlig eller familiejournal.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Fasten Health

FHIR Bundle import

Upload FHIR Bundles eksporteret fra patientportaler eller andre sundhedssystemer for at overføre eksisterende sygehistorie til arkivet.

FHIR-indbygget lagring

Gem optegnelser i deres originale FHIR-ressourceform, så strukturerede forespørgsler, eksport og efterfølgende behandling forbliver leverandøruafhængige.

Manuel postindtastning

Tilføj laboratorieresultater, diagnoser, medicin, vaccinationer og noter manuelt for besøg, behandlere eller eksisterende journaler, der er fra før FHIR-adgang.

Familiekonti

Administrer oplysninger for partnere, børn eller ældre familiemedlemmer fra en enkelt instans med separate brugerkonti.

Krypteret database

SQLite-database er som standard krypteret i hvile, hvilket beskytter følsomme sundhedsjournaler på disk mod opportunistisk adgang.

Dokumentvedhæftninger

Vedhæft scannede dokumenter, billeder og PDF'er til konsultationer, så den fulde sygehistorie findes ét søgbart sted.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Fasten Health

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

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30-dages tilfredshedsgaranti

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