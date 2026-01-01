Dozzle er en nul-konfigurations webgrænseflade til overvågning af Docker-containerlogs i realtid. Den opdager automatisk hver container på værten og streamer deres output direkte til en ren, responsiv browser-brugerflade — ingen logagenter, ingen ekstern lagring, ingen opsætning ud over montering af Docker-socket'en.

Udviklere bruger den til at overvåge flere tjenester samtidigt under fejlfinding, mens operatører stoler på den til hurtig hændelsessortering. Kraftfuld søgning og filtrering gør det nemt at isolere præcis de loglinjer, du har brug for, uden at forlade browseren. Med minimalt ressourceforbrug og ingen databaseafhængigheder kører Dozzle komfortabelt sammen med produktionsarbejdsbelastninger på enhver VPS.