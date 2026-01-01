Udrul Dozzle med et-klik-installation
Letvægtswebbrugerflade til visning af Docker-containerlogs i realtid med øjeblikkelig containeropdagelse og ingen konfiguration påkrævet.
Vælg en VPS-pakke til Dozzle
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Dozzle
Dozzle er en nul-konfigurations webgrænseflade til overvågning af Docker-containerlogs i realtid. Den opdager automatisk hver container på værten og streamer deres output direkte til en ren, responsiv browser-brugerflade — ingen logagenter, ingen ekstern lagring, ingen opsætning ud over montering af Docker-socket'en.
Udviklere bruger den til at overvåge flere tjenester samtidigt under fejlfinding, mens operatører stoler på den til hurtig hændelsessortering. Kraftfuld søgning og filtrering gør det nemt at isolere præcis de loglinjer, du har brug for, uden at forlade browseren. Med minimalt ressourceforbrug og ingen databaseafhængigheder kører Dozzle komfortabelt sammen med produktionsarbejdsbelastninger på enhver VPS.
Vigtige funktioner i Dozzle
Realtidslogstreaming
Streamer live containeroutput direkte til browseren med autoscroll, så du ser nye loglinjer i det øjeblik de skrives.
Øjeblikkelig containeropdagelse
Registrerer automatisk alle kørende containere på værten – ingen manuel konfiguration nødvendig for at begynde at se logs.
Søg og filtrering
Søg i logindhold efter søgeord eller filtrer efter containernavn og tidsinterval for hurtigt at isolere fejl og relevante hændelser.
Multicontainervisning
Overvåg flere tjenester side om side i et enkelt browservindue, hvilket reducerer kontekstskift under fejlfindingssessioner.
Nul eksterne afhængigheder
Kræver kun Docker-socket — ingen database, ingen log-afsender og ingen agentprocesser, der forbruger yderligere ressourcer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Dozzle
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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