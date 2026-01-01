Udrul Photofield med enkeltklikinstallation
Hastighedsfokuseret selvhostet fotogalleri, der gengiver tusindvis af billeder i en flydende zoombar tidslinje.
Vælg en VPS-pakke til Photofield
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Photofield
Photofield er et open source enkeltbinært fotogalleri, der er bygget op omkring én besættelse: hastighed. I stedet for at opdele billeder i små miniaturebilleder gengiver det tusindvis af billeder på én gang på et kontinuerligt zoom-bart lærred, og indlæser gradvist fliser med højere opløsning, når du panorerer og kniber. Resultatet føles tættere på en desktop billedfremviser end et typisk webgalleri.
Selv-hosting af Photofield på din VPS holder originale fotos og deres EXIF-metadata inden for infrastruktur, du kontrollerer, snarere end en SaaS-fototjeneste. Kildemappen er monteret skrivebeskyttet, så galleriet aldrig kan ændre eller slette originaler, hvilket gør det til en sikker, ikke-invasiv frontend for et eksisterende arkiv synkroniseret via rsync, SCP eller Syncthing.
Vigtige funktioner i Photofield
Zoombar tidslinje
Panorer og zoom gennem titusindvis af billeder på et enkelt, kontinuerligt lærred med streaming af fliser i flere opløsninger.
Enkeltbinær udrulning
Én Go-binærfil indlejrer brugerfladen, geolokationsdatabasen og indekseringsprogrammet, så containeren starter på få sekunder uden ekstern databasetjeneste.
Skrivebeskyttet bibliotek
Fotomappen er monteret skrivebeskyttet, så galleriet aldrig kan ændre, omdøbe eller slette originalfiler under indeksering.
Lokal omvendt geokodning
Medfølgende geolokaliseringsdatabase omdanner EXIF GPS-koordinater til stednavne fuldstændig offline, uden tredjeparts kort-API-kald.
Hurtig indeksering
Indekseren scanner nye fotos med tusindvis af filer i sekundet på SSD'er og opdaterer galleriet løbende uden at blokere for browsing.
Valgfri AI-søgning
Tilslut en ekstern Photofield AI-vært for at aktivere semantisk billedsøgning og ansigtsgenkendelse på tværs af hele samlingen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Photofield
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.