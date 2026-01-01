Photofield er et open source enkeltbinært fotogalleri, der er bygget op omkring én besættelse: hastighed. I stedet for at opdele billeder i små miniaturebilleder gengiver det tusindvis af billeder på én gang på et kontinuerligt zoom-bart lærred, og indlæser gradvist fliser med højere opløsning, når du panorerer og kniber. Resultatet føles tættere på en desktop billedfremviser end et typisk webgalleri.

Selv-hosting af Photofield på din VPS holder originale fotos og deres EXIF-metadata inden for infrastruktur, du kontrollerer, snarere end en SaaS-fototjeneste. Kildemappen er monteret skrivebeskyttet, så galleriet aldrig kan ændre eller slette originaler, hvilket gør det til en sikker, ikke-invasiv frontend for et eksisterende arkiv synkroniseret via rsync, SCP eller Syncthing.